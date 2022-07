Mvp Levi Randolph van Filou Oostende naar Hapoel Jeruzalem

Levi Randolph, de MVP van de voorbije BNXT League, verlaat Filou Oostende en verdedigt volgend seizoen de kleuren van het Israëlische Hapoel Jeruzalem.

We herinneren Levi Randolph als de man die altijd iets goed deed met de bal. Hij is een technische finesse-speler die het weliswaar moeilijker had wanneer tegenstanders hem potig aanpakten.

In de Champions League haalde Levi Randolph met Oostende indrukwekkende statistieken: 18,1 punten, 3,6 rebounds en 2,2 assists per wedstrijd. Randolph is de seizoenstopschutter van deze continentale clubcompetitie. In de BNXT League noteerde hij 14,9 punten, 3 rebounds en 1,8 assists als gemiddelden.

(PR)