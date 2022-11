Moeilijk seizoen voor dames SKT Ieper One

De dames van SKT Ieper One wonnen vorig weekend in eigen zaal met 51-44 van rode lantaarn Antwerp Giants One. Voor de Ieperse dames was dit nog maar de tweede zege van het seizoen in eerste landelijke, wat hen een voorlopige elfde plaats oplevert. Nu volgt een verplaatsing naar middenmoter Okapi Aalst One.

Boven, van links: Eva Devliegher, Océane Delchambre, Jana Debrouwere, Loes Breughe, Sien Devliegher, Yuna Dehullu en coach Pascal Maes. Onder, van links: Emma Sohier, Celeste Gryson, Marthe Bucquoye, Pippa Demeulenaere en Margaux Schepens. (foto EF)

Zaterdag 26 november om 19 uur: Okapi Aalst One – Basket SKT Ieper One.