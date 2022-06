Mikael Jantunen verlaat al na één seizoen Oostende voor Treviso

Forward Mikael Jantunen verlaat na één jaar kampioen Filou Oostende en verdedigt volgend seizoen de kleuren van de Italiaanse eersteklasser Treviso.

In 36 BNXT League-wedstrijden haalde Mikael Jantunen gemiddeld 10,4 punten, 4,8 rebounds, 0,8 assists en 0,7 steals in 20’18”. Jantunens shotpercentages waren 57,4 % veldkorven, 42,5 % driepunters en 83,3 % vrijworpen. In de Belgisch-Nederlandse competitie bekwam Jantunen de award van ‘beste zesde man’.

In 13 Champions League-duels boekte hij gemiddeld 7 punten, 4,1 rebounds, 0,9 assists en 0,4 steals in 20’48”. Jantunens shotpercentage waren 50,8 % veldkorven, 47,6 % driepunters en 60 % vrijworpen.

Pas afgestudeerd

De Finse international Mikael Jantunen was pas in 2021 afgestudeerd aan de universiteit van Utah. In Oostende kende hij zijn eerste professioneel seizoen. Treviso eindigde dit seizoen op de tiende plaats in de Italiaanse eerste klasse en bereikte zoals Oostende de Round of Sixteen van de Champions League. (PR)