Lions bergen dit seizoen titelambitie op: Torhout gaat na laatste verlies voluit voor vice-kampioenschap

De dames van Basket Blankenberge denderen lustig verder in eerste provinciale op weg naar de titel. Afgelopen weekend was Torhout Lions de pineut.

Ze verloren de partij met 37-72 en opmerkelijk was dat ze in de eerste helft slechts vijf luttele punten konden scoren. Bij aanvang van de competitie werd dit Torhout echter wel tot de titelfavorieten gerekend, tot het plotseling misliep.

“Afgelopen zondag liep het duidelijk mis”, stelt coach Lenie Duthoo. “In de beginminuten was er geen vuiltje aan lucht, maar plotseling lukte er niets meer. Het spreekwoordelijke deksel ging over de korf en pas in de tweede helft ging het er terug van af en konden we opnieuw een vuist maken. Maar de titelambities zullen we dit seizoen maar beter opbergen.”

Maturiteit

“Die eerste helft tegen de toekomstige kampioen Blankenberge was er een om zo snel mogelijk te vergeten”, zegt Lincy Degroote (23), guard van Torhout Lions. “De maturiteit van Blankenberge droop ervan af en wij vonden de weg naar de korf niet. Wij vonden nooit een oplossing tegen hun strakke defensie en dan wordt het natuurlijk altijd moeilijk. Al moet ik ook zeggen dat we de tweede helft wel beter in het spel zaten maar toen was het kalf al verdronken.”

De titel van vice-kampioen zit er wel nog in. “Maar dan gaan we wakker moeten zijn in onze volgende matchen, om te beginnen dit weekend tegen Ieper”, stelt Lincy. “Thuis wonnen we wel heel nipt (47-44). Als onze afwerking opnieuw sputtert, dan zou die tweede plaats in het klassement wel eens in het gedrang kunnen komen. Het zal echter nog even wachten worden op onze promotie naar landelijke, want dat zit er dit seizoen niet meer in. De automatismen zijn er nog niet, maar volgend seizoen is een ander verhaal en dan zullen we er wel staan.” (GD)

Zaterdag 5 maart om 16 uur: SKT Ieper – Torhout Lions.