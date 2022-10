Knappe zege van Filou Oostende in heruitgave van playoff-finale

In de heruitgave van de playoff-finale van vorig seizoen heeft Filou Oostende met 91-97 gewonnen van Kangoeroes Mechelen. Beiden teams toonden meteen dat ze heel veel zin om te winnen hadden. Ze creëerden een heerlijke propagandamatch. Voor Oostende was het de eerste BNXT-wedstrijd van dit seizoen.

Filou Oostende rondde het initiële kwart, een kwalitatieve periode waarin beide enthousiaste ploegen uptempo basketten, na een 18-26-tussenstand met een 22-27-voorsprong af. Kangoeroes opende met een 7-0-run het tweede bedrijf, Oostende diepte de kloof opnieuw uit, de thuisploeg milderde nog eens. Na een heerlijke assist van Djordjevic plofte Tyree 45-52-cijfers op het bord. Maar Palinckx trok voorbij Buysschaert om de rustscore op 47-52 vast te zetten. Buysschaert had toen al 10 punten aan 100 % aangetekend, 4 rebounds geplukt en 1 assist uitgedeeld. Een hoge tussenstann die 47-52. Ongebruikelijk dat Oostende zoveel korven incasseert in de eerste helft. Misschien waren de negen balverliezen wel een oorzaak. Oostende beheerste wel de meeste luchtduels (9-16) en was ook iets sterker (4 op 7 tegen 3 op 8) voorbij de driepuntlijn.

Kangoeroes veegde de achterstand opnieuw uit. Op de 56-55-achterstand antwoordde Bleijenbergh met een driepunter. Met een korf en bonusvrijworp plaatste Djordjevic 60-64 op het scorebord. Tyree dunkte naar 60-66 waardoor coach Michiels een time-out nam. Het verschil nam nog toe tot zeven eenheden (63-70) maar aan het halfuur waren de Mechelaars opnieuw teruggekeerd tot 71-72. Gillet, die tastte naar de lies, had toen al het terrein verlaten.

Vroeg in het vierde kwart snoepte Mukubu de bal van Buysschaert af. Een boze Gjergja hoorde een technische fout en de gelijkmaker verscheen op het scorebord: 72-72. Thurmans bom zorgde voor 72-75, van der Vuursts korf voor 73-77. Mechelen naderde tot 76-77. Zoals het bij jojo-bewegingen past, nam Oostende een nieuwe bonus: 76-82. Wanneer Buysschaert dunkte tot 79-86, vroeg coach Michiels een nieuwe time-out aan. Nog 5’24” op de klok.

Oostende liet zich die zege niet meer ontfutselen. Thurman, Bleijenbergh en Tyree controleerden de acties en beëindigden de wedstrijd met 91-97-cijfers. Met 15 punten aan 90 % (6 op 6 tweepunters en 3 op 4 vrijworpen), 8 rebounds, 2 assists en 1 blockshot was Buysschaert de meest verdienstelijke Oostendenaar in deze heruitgave van de play-offs.

P.R.