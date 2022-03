Kjell Devacht snakt naar terugkeer geblesseerden bij SKT Ieper One: “We kijken uit naar wat meer rotatiemogelijkheden”

Basket SKT Ieper One beleeft in Top Division One een moeilijk seizoen. Dat heeft vooral te maken met de ongelofelijke blessurelast waarmee het team van coach Bruce Minne af te rekenen krijgt. Kapitein Kjell Devacht hoopt dat zijn ploeg er tegen de play-offs weer helemaal staat.

Afgelopen weekend wist Basket SKT Ieper One met amper vier echte kernspelers Gembo Borgerhout, dat zelf ook tal van blessures kent, opzij te zetten (72-61). “Ik ben zeer tevreden dat we afgelopen weekend nog eens konden winnen”, vertelt Kjell Devacht meteen. “Het zijn ontzettend moeilijke weken nu we met weinig spelers zijn. Het is jammer dat we op deze manier niet altijd competitief kunnen meedoen.”

Basket SKT Ieper One kan echter rekenen op aanvulling uit de Two-ploeg. Na hun overwinning tegen Basket Blankenberge sloten enkele jongens aan bij de One. “Gembo is ook een ploeg met wat verschuivingen in de ploeg door allerlei redenen. We hadden als mindset dat we niets te verliezen hadden. Door focus te leggen op onze verdediging en te spelen voor elkaar lukte het allemaal zeer goed en wisten we een onverhoopte overwinning te boeken.”

Spelers recupereren

Na deze deugddoende overwinning in eigen huis wil Basket SKT Ieper ook komend weekend de drie punten pakken. Dan wacht een verplaatsing richting Royal IV Brussels One. De ploeg uit de hoofdstad won dit seizoen nog maar vier keer, maar mag zeker niet onderschat worden. “Het is een ploeg met veel getalenteerde spelers die elkaar al zeer lang kennen”, gaat de Ieperse kapitein verder. “Hopelijk kunnen we tegen dan wat spelers recupereren om meer rotatiemogelijkheden te hebben.”

Een blik op de rangschikking maakt het niet gemakkelijk om uit te maken waar Ieper nu staat. Veel ploegen hebben immers een ander aantal wedstrijden gespeeld. Op basis van het aantal nederlagen zit Ieper op dit moment nog nipt in de play-offs. “Het doel is altijd om de play-offs te halen en we zullen er alles aan doen om dat te halen”, besluit Devacht. “We hebben ondanks het spelerstekort een aantal matchen nipt verloren, maar kijken nu verder naar wat nog moet komen.” (BV)

Zondag 20 maart om 14.30 uur: Royal IV Brussels One – Basket SKT Ieper One.