Kjell Devacht en SKT Ieper klaar voor clash met Lommel: “Met zege tegen Boechout veel vertrouwen getankt”

Basket SKT Ieper One kon bij de heropstart van de competitie onmiddellijk de maat nemen van Oxaco BBC Boechout One: 86-71. De Ieperlingen komen zo naast Croonen Lommel One aan de leiding. Dit weekend kijken de twee leiders elkaar in de ogen.

“Een verdiende overwinning”, omschrijft Kjell Devacht (30) de wedstrijd tegen Boechout. “We lagen de volledige maand december stil. We zijn pas in januari opnieuw beginnen trainen en hebben ons dus maar een week kunnen voorbereiden op die wedstrijd. Het is mooi om dan meteen een overwinning te kunnen boeken tegen een sterk team als Boechout.”

Zaterdagavond spelen de Ieperlingen opnieuw thuis. Dan ontvangen ze medeleider Croonen Lommel One. Beide ploegen staan gedeeld aan de leiding met 24 punten uit tien wedstrijden. Kjell Devacht verwacht dan ook een moeilijke wedstrijd.

“Lommel is een heel sterk team met heel ervaren spelers. De eerste wedstrijd van het seizoen, in Lommel, hebben we verloren. De Limburgers zijn furieus aan de competitie gestart, maar de laatste weken hebben wij wat kunnen inlopen. We moeten vooral vertrouwen hebben na de wedstrijd tegen Boechout en proberen het voordeel te halen uit het feit dat wij thuis spelen.”

Livestream

Dat de wedstrijd opnieuw zonder publiek zal moeten doorgaan, vindt Devacht erg spijtig, al biedt de club de supporters toch de mogelijkheid om de wedstrijd te kunnen volgen.

“Natuurlijk is het veel leuker om te kunnen spelen met supporters. Maar in de huidige omstandigheden zijn wij vooral blij dat we kunnen spelen. Het is voor de club niet gemakkelijk en niet lang houdbaar. We missen de sfeer, maar ook alles errond is belangrijk voor de club. Afgelopen weekend werd aan de supporters wel de mogelijkheid gegeven om de wedstrijd via livestream te volgen. Normaal gezien zal dat ook dit weekend het geval zijn. Het is leuk als je weet dat familie, vrienden en fans de wedstrijd toch kunnen bekijken.”

Mooi seizoen

Trainer Bruce Minne kan na de break niet meer rekenen op twee van zijn spelers. “Dyon Halman is vertrokken naar een club in Spanje en van Abou Diallo werd het contract stopgezet”, legt Kjell Devacht uit. “Gelukkig kunnen we beroep doen op spelers van onze tweede ploeg. Zij zorgen ervoor dat we ondanks onze kleine kern niet in de problemen komen.”

De naar Kortrijk uitgeweken Ieperling mag voorlopig terugblikken op een mooi seizoen met zijn club. “De play-offs halen blijft het doel. We weten uit het verleden dat, eens je in de play-offs zit, er nog van alles kan gebeuren. Zelf ben ik best tevreden over mijn huidig seizoen, al is er zeker nog ruimte voor verbetering. Vorig jaar lagen we bijna een volledig seizoen stil. Aan het begin van dit seizoen merkte je dat heel hard. Het duurt zijn tijd om opnieuw op niveau te komen. Maar door hard te werken op training komt dat beetje bij beetje terug”, besluit de medisch afgevaardigde.

(BP)