KBGO Finexa Basket@Sea staat voor geladen derby tegen Oostkamp: “We kunnen hen zeker kloppen”

28 november 2021. Van toen dateert de laatste competitiewedstrijd van KBGO Finexa Basket@Sea One in Top Division. In december en begin januari werd er telkens niet gespeeld door uitstel van de federatie of corona bij de tegenstander. Vorig weekend moest KBGO zelf de handdoek gooien door besmettingen bij de helft van de spelerskern. Zondag wordt er eindelijk weer gespeeld, met de kraker tegen KBBC Oostkamp op het programma.

Coach Kris De Pauw werkte met zijn spelers sinds eind november enkel nog een bekerwedstrijd tegen Gent Hawks in januari af, maar meer speelritme dan dat was er de voorbije twee maand niet. Nadat acht van de vijftien spelers uit de kern besmet waren met het coronavirus werden de nodige conclusies getrokken.

Het wordt puzzelen

“We proberen geen enkele wedstrijd meer uit te stellen”, klinkt het bij Kris De Pauw. “Zelfs al zijn er drie of vier spelers afwezig, toch zullen we spelen. Het wordt nu al een puzzel om alle wedstrijden nog afgewerkt te krijgen voor het einde van het seizoen.”

“Wij hebben geen probleem om in de week te spelen en drie matchen in zeven dagen te spelen, maar voor onze tegenstanders ligt dat soms wat moeilijker. Voor ons komt er ook nog de nationale U21-competitie bij. Het wordt dus nog een heel drukke periode.”

De volgende opdracht voor het jeugdige KBGO Finexa Basket@Sea is KBBC Oostkamp. Na een moeilijke start zijn de troepen van oud-Oostendenaar Gerrit Major sterk bezig. Vorig weekend kwamen ze echter niet in actie door corona. Voor Xander Pintelon wordt het een bijzondere wedstrijd, al ligt hij niet echt wakker om naar zijn ex-ploeg te trekken.

Heel zware match

“We moeten zoveel mogelijk overwinningen binnenhalen”, zegt Pintelon meteen. “Zoals nu tegen Oostkamp, maar later ook nog tegen leider Antwerp Giants. Het wordt een heel zware match en daar komt dan ook nog bij dat bijna de volledige ploeg een week thuis zat door corona. We hebben na de kerstbreak nog maar één wedstrijd gespeeld, zelfs geen enkele in competitie. We ontbreken wat matchritme, maar dat mag ons zeker niet tegenhouden. Ik ben ervan overtuigd dat we hen kunnen kloppen.”

Het seizoen begon goed voor KBGO, maar daarna liep het wat moeizamer allemaal. “We openden met een knappe overwinning tegen Sijsele”, gaat Pintelon verder. “Daarna verliep het niet helemaal zoals we het graag wilden, maar we wisten ons wel te herpakken. Uiteindelijk hebben we toch al vijf overwinningen geboekt. Dat smaakt sowieso naar meer voor dit seizoen.”

Veel volk verwacht

Ook bij Oostkamp leeft de derby tegen Oostende ontzettend. Een van de spelers met een verleden bij de kustploeg is Sam Lambrecht, die via een ommetje bij het Spirou Charleroi van Sam Lambrecht afgelopen zomer in Oostkamp belandde. Op de wedstrijd is ook weer publiek toegelaten in de zaal. Er mag dan ook heel wat volk verwacht worden voor dit onvervalste topduel in Top Division Two.

(BV)