KB Avelgem One gaat gebukt onder blessurelast

Dit weekend neemt KB Avelgem One het op tegen Olympos Marke One. De ploeg van sterkhouder Bert Verriest verloor vorig weekend op het veld van Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele Three met 62-55.

Er waren heel wat verzachtende omstandigheden in te roepen voor de nederlaag tegen Wevelgem waardoor de ploeg wegzakt naar de vijfde plaats. “Vorig seizoen kregen we af te rekenen met zeven geblesseerde spelers. Nu zitten er maar liefst acht in de lappenmand”, zucht de 33-jarige Avelgemnaar, topscorer van zijn team. “Dat we daar nu alweer mee te maken krijgen, is echt niet leuk. Het gaat niet enkel om oudere spelers, ook jonge gasten zijn geblesseerd. Op alle posities hebben we iemand die out is. We hebben noodgedwongen oude gloriën Nils Blauwblomme en Jonas Eggermont en drie U18 spelers moeten optrommelen. En ze hebben flink hun deel gedaan tegen Wevelgem. We kwamen aanvankelijk moeilijk tot scoren. Holstra zat defensief goed in de wedstrijd, maar dat gold ook voor ons. Getuige de 23-22 aan de rust.”

Kopjes naar beneden

“Na een sterke derde periode gingen we erop en erover. De 7-punten bonus werd echter in de slotperiode teniet gedaan. Het geloof bij hen groeide terwijl bij ons de kopjes naar beneden gingen. Toch mogen we, rekening houdend met de blessures, terugblikken op een goeie wedstrijd.”

Dit weekend trekt Avelgem naar Olympos Marke, de twaalfde in de stand. “Hopelijk kunnen we al enkele spelers recupereren. We missen toch wat scorend vermogen. Ondanks alles blijft de top drie toch de ambitie. Sommigen gaan een volledig seizoen out zijn. We bekijken het stap voor stap. Zelf ben ik nog de enige speler met eerste provinciale ervaring, en ik ben de op één na oudste. Ik gebruik vooral mijn ervaring. Voorlopig lukt nog altijd alles goed, ook al gaat opstaan daags na een wedstrijd al wat moeizamer (lacht). De ambitie om nog hoger te spelen, is er alvast nog. Ik had altijd gezegd dat ik tot mijn veertigste zou doorgaan, nu ben ik daar niet meer zo zeker van”, besluit Bert grappend. (ELD)

Zaterdag 7 december om 20.30 uur: Olympos Marke -Koninklijke Basket Avelgem.