Jesse Waleson ruilt KBGO Finexa (tijdelijk) in voor Kangoeroes Mechelen: “Het idee is: als een betere speler terugkeren naar Oostende”

Jesse Waleson heeft geheel onverwachts KBGO Finexa Basket@Sea One in Top Division Two ingeruild voor Kangoeroes Basket Mechelen in de BNXT League. Een stevige kans voor de jongeling uit Amsterdam, maar een zware dobber voor KBGO, dat een van zijn sterkhouders kwijtspeelt.

De uitleenbeurt van Waleson kwam totaal onverwacht. Omdat Mechelen wel een extra grote jongen kon gebruiken, nam de ploeg contact op met de manager van de Nederlander.

“Het is allemaal ongelofelijk snel gegaan”, reageert de 20-jarige, 2,11 meter lange Jesse Waleson. “Zelf kreeg ik het nieuws pas donderdag na de Champions League-wedstrijd van Filou Oostende te horen. Mechelen heeft een probleem in de rotatie omdat Nate Grimes er niet meer bij is. Aangezien er bij Oostende misschien zelfs een overschot aan big men is, dachten ze dat het interessant zou zijn voor alle partijen om mij uit te lenen. Zo kan ik Mechelen de komende maanden helpen en wedstrijdervaring opdoen in de BNXT League.”

De Nederlander vertrekt tot de zomer naar Kangoeroes Basket Mechelen. Zoals de kaarten nu liggen, ten minste.

“Het idee is dat ik in de zomer als een betere speler terugkeer naar Oostende”, gaat Waleson verder. “Vanaf juli gaat mijn contract verder bij Oostende. Of ik dan dat seizoen in Oostende zal blijven of niet, is een vraag voor later. Eerst kijken hoe ik me ontwikkel bij Mechelen.”

Al moest hij daarvoor ook afscheid nemen van zijn ploegmaten bij KBGO One in Top Division Two.

“Natuurlijk ben ik super enthousiast om bij Mechelen te starten, maar het gevoel is inderdaad dubbel omdat ik mijn teamgenoten bij Oostende en KBGO moet verlaten. Ik speelde de meeste minuten bij Finexa; daar zullen veel minuten vrijkomen voor andere spelers.”

De eerste match zonder Waleson verliep alvast vlot. KBGO won met 65-93 op bezoek bij Belgrade. De heenmatch ging nog verloren met 44-71, waardoor de ploeg van coach Kris De Pauw in het onderlinge duel positief komt. Niet onbelangrijk voor de eindrangschikking, over enkele maanden.

“Je zou kunnen zeggen dat mijn vertrek misschien zelfs goed is voor de ploeg; zo kunnen sommige spelers zich sneller ontwikkelen, wat natuurlijk het doel van de jeugdploeg is”, zegt Waleson. “Ik was zondag nog aanwezig tegen Belgrade en ze deden het prima zonder mij.”

“Ik wil de staf, spelers en fans bedanken voor alles, en wens hen veel succes voor de rest van het seizoen”, besluit Waleson.