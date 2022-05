ION Basket Waregem tekent met de dames present op Final 4 voor de jeugd: “We mogen hier als club bijzonder fier op zijn”

Dit weekend gaat in het Henegouwse Leuze de Final 4 voor de jeugd door. ION Basket Waregem vaardigt in alle leeftijdscategorieën bij de dames een ploeg af. De winnaars mogen zich kampioen van België noemen.

De U14 van coach Nils Vandewoestyne nemen het in de halve finale op tegen Basket Lummen. De U16 van Tanja Popivoda eveneens tegen Basket Lummen, en de U19 van Bram Van Wyngene tegen Kangoeroes Basket Mechelen. “Dit is iets waar we als club bijzonder fier op mogen zijn”, glundert voorzitter Dieter Debo. “Dit is het resultaat van veel en hard werken. Een bepaalde visie jaar na jaar waar we naartoe werken. De sportieve visie van sportief manager Caroline de Roose en de coachen, en een combinatie van factoren dragen hiertoe bij. We hebben bijvoorbeeld de wind vanachter wat de resultaten betreft. Komt daarbij dat we een begenadigde lichting hebben die een aanzuigeffect heeft. Dit project breidt zich uit naar onze academie, waar er tot zes uur extra getraind kan worden. Dit is een succesformule die momenteel goed werkt.”

Uitdaging

“De grote uitdaging zal zijn om op deze golf te blijven surfen. We moeten met het juiste niveau de talenten van speelsters blijven ontwikkelen, zowel op trainingen als in wedstrijden. Ik schat de kansen van onze U19 vrij hoog in. In een finaleweekend kan van alles gebeuren, dus kan er misschien ook iets voor de U14 en U16. We kijken er alvast naar uit.” In eerste nationale maken de jongeren indruk. “We hadden nooit gedacht dat we zo snel de stap naar eerste nationale zouden zetten met onze eigen jeugd”, gaat de Waregemnaar verder. “We hebben gebruik gemaakt van de coronaperiode, toen er geen dalers waren, om ons verder te ontwikkelen. Het tweede seizoen op een zevende plaats afsluiten is dan ook heel mooi. Nu mogen we misschien de ambitie hebben om op een vijfde, zesde plaats te mikken. De transfers, opnieuw jonge talenten, zien er alvast veelbelovend uit. Door de grote instroom gaan we ook volgend seizoen met een vierde ploeg van start in de seniorreeksen. Het is de ambitie om in elke reeks een ploeg te hebben. Hopelijk stijgen we met de derde ploeg naar tweede landelijke, maar dan hopen we tevens in eerste provinciale aan de slag te blijven met een vierde ploeg. Bij onze jongens is de sprong tussen de eerste en tweede ploeg te groot. Op termijn is de ambitie om naar eerste landelijke de stap te zetten en zo onze talenten verder te ontwikkelen. Zo moeten we de juiste talenten aantrekken. Daar is Noah Gebbert een voorbeeld van. Ook Jonas Cornelis is zo iemand. We willen ze voor de leeuwen gooien, en in Top Division is dit net het niveau dat dit nog kan”, besluit Dieter Debo.