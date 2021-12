Ghanese center Amida Brimah is heel ambitieus: “Elke dag beter worden en daarna prijzen pakken”

Voor het eerst verdedigt een Ghanese basketter de clubkleuren van Filou BC Oostende. Amida Brimah (27, 2m08), bijzonder bekend om zijn talrijke blockshots, versterkt de ruimte onder de korf. “Je mag me ook zoals mijn vrienden Abiola noemen.”

Eerst en vooral een uitspraaklesje: hoe moeten we de naam van de nieuwe center van Filou Oostende correct uitspreken? De -i- in Amida klinkt als de -i- in liter. De -i- in Brimah spreek je als de -i in FBI uit. “Maar noem me maar Abiola, want zo noemen mijn vrienden me”, glimlacht Amida Biola Peregrino Brimah (27, 2m08), Filous nieuwste speler. Op zijn shirt met getal 35 lezen we de naam Brimah.

Beter leven

Zoals velen beoefende Amida Brimah eerst het voetbal. “Ik stond in de spits en was fan van Peter Crouch, maar eigenlijk supporter ik nog steeds voor Chelsea”, bekent hij. “Echt basketten deed ik pas op mijn zestiende voor het eerst. Twee weken later vertrok ik al naar Florida om er studies met basketbal te combineren. Mijn landgenoot Nana Baffi, een gewezen basketter, had mij op vakantie in Ghana door mijn gestalte opgemerkt. Ik was pas 16 jaar, maar al 2 meter lang. Hij motiveerde me om voluit voor het basketbal te gaan. Nana Baffi overtuigde mijn ouders dat ik die kans zou grijpen. Dat deed ik met het oog op een beter leven voor mezelf en mijn gezin”, zegt Amida Brimah die thuis drie zussen heeft. “Natuurlijk was de aanpassing in Amerika niet eenvoudig. Zo kwam ik terecht tussen oudere spelers met vele jaren ervaring. Ik moest hard werken en snel veel leren. Maar die stevige arbeid loonde. Na een paar jaar wist ik het zeker: ik wil profbasketter worden.”

Ik kwam graag naar Oostende omdat hier een winnaarscultuur leeft

Zoveel leren

Brimah verhuisde dus naar Florida waar ook Baffi woonde. In februari 2010 schreef hij zich in aan de Archbishop Coleman Carroll High School in Florida in. In 2013 zette Brimah de stap naar de universiteit van Connecticut. Daar baskette hij met de UConn Huskies. Al in dat eerste seizoen won hij met hen het NCAA-kampioenschap. Brimah kreeg toen meteen een eervolle vermelding bij de selecties van beste teams van de American Athletic Conference. Een jaar later kreeg hij de onderscheiding van de beste verdedigende speler van het seizoen in de American Athletic Conference. In de zomer van 2017 vatte Brimah zijn professionele carrière aan als speler van Chicago Bulls in de Summer League van de NBA. Een jaar later zette hij met Austin Spurs ook het kampioenschap van de NBA G-league op zijn palmares. “Schitterend om zoveel te leren van getalenteerde ploegmaats.” Daarna trok hij voor drie maanden naar Partizan Belgrado en keerde hij terug naar Austin Spurs.

Vijf NBA-matchen

Flashforward naar 2021. In de bubbel van de NBA G-league speelde Brimah eerst bij Fort Wayne Mad Ants. Dit voorjaar droeg hij vijf matchen het shirt van NBA-team Indiana Pacers. “Eén van de momenten in mijn carrière waarop ik tot heden trots ben. Heerlijke periode”, glimlacht Brimah die in november met Mets de Guaynabo de finale van de play-offs in Puerto Rico speelde. In een van die matchen was hij goed voor negen blockshots!

“Steeds is het mijn doel om te winnen, welk offer ik daartoe ook moet brengen. Ik kwam trouwens graag naar Oostende omdat hier een winnaarscultuur leeft en omdat het collectieve primeert! De goede reputatie van de gepassioneerde coach Gjergja is eveneens belangrijk. In deze hechte spelersgroep voelde ik me onmiddellijk thuis. Elke dag beter worden en zo prijzen pakken: dat willen we hier samen doen!” (PR)