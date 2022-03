Geen nieuwe beker van België voor Filou Oostende

In Vorst Nationaal heeft Filou Oostende de finale om de Euromillions Basketball Cup 2022 verloren tegen Limburg United dat hiermee zijn seizoen redt. Ref Van den Broeck heeft ook in die finale coach Darrio Gjergja uitgesloten.

Daags na het concert van de Belgische singer-songwriter Typh Barrow was de muziektempel Vorst Nationaal omgebouwd tot een basketarena. Limburg United, zondag de thuisploeg, streed er met Filou Oostende, hier dus de bezoekers, om de beker van België. Beide ploegen stonden op hun sterkst voor deze strijd. Bij de Limburgers was Jonathan Tabu opnieuw fit.

Vlak voor de opworp nodigde presentator Kris Schoeters de aanweziggn uit om rechtstaande het volkslied mee te zingen. Vanuit het Oostendse legioen klonk heel duidelijk de zinsdelen als “Voor vorst, voor vrijheid en voor recht” van de Brabançonne.

Na een minuut handgeklap van allen voor vrijheid in Oekraïne verzorgde staatssecretaris Sammy Mahdi de symbolische opworp. Refs waren Van den Broeck, Krehic en Delanghe.

Oostende, in gele shirts, vatte de finale aan met de verwachte starting-five: Randolph, Booth, Djordjevic, Glllet en Brimah. Na 1’43” opende Djordjevic met een stevige penetrayie de score: 0-2.. Littleson driepunterde de eerste Limburgse korf. Na 3’30” had Djordjevic Oostende al op 3-8 gebracht. Delalieux reageerde naar 11-10. Het moment voor Randolph om zijn eerste bom te lanceren: 11-13. Met een tweepunter-voorsprong voor Oostende, 13-15, eindigde het initiële kwart. Opvallend getal: vijf Oostendse offensieve rebounds.

Randolph, van der Vuurst, Conger, Jantunen en Btanovic vormden de Oostendse basis-vijf van het tweede kwart. De Oostendenaars duwden door naar 19-23 maar Tabu driepunterde de aansluitingstreffer. In de veertiende minuut dikte Buysschaert aan tot 22-28 maar hij miste zijn bonusvrijworp. Iets later stuurde hij een assist naar de driepunterende Conger:23-31. Dat was de vijfde BCO-bom op tien pogingen deze namiddag. De match was 17’11” jong toen Conger aan de vrijworplijn de tienpuntengrens overschreed: 26-37, de grootste voorsprong van de hele eerste helft. Limburg United zocht in een time-out een oplossing.

Dat vonden ze want het werd 33-39 bij aanvang van de twintigste minuut, tijd voor een time-out-aanvraag door coach Gjergja. Gillet voegde meteen een bom (33-42) aan het saldo toe , Nelson miste zijn bonus (35-42), Booth legde met zijn eerste korf de rustscore (35-44) vast. Gillet blokte immers de ultieme poging van Benson af. Met 11 punten aan 87,5 % was Conger toen de Oostendse topschutter.

Gjergja koos in het derde kwart voor hetzelfde vijftal dat de wedstrijd begonnen was. Een agressiever verdedigend United maakte het de Oostendenaars heel lastig. Nelson bombardeerde tot 42-48. Hammonds vlamde ook een drietje in de mand: 45-50. Nelson benutte twee vrijworpen: 49-52. Randolph en van der Vuurst gaven nieuwe zuurstof (49-56). Ref Van den Broeck gaf op 40 seconden van het einde van het derde kwart een technische fout aan de bank van Oostende. Limburg naderde aan het halfuur tot 52-56. Oostende kon in dat derde bedrijf amper 4 van zijn 12 doelpogingen afronden.

Ref sluit coach uit

Van der Vuurst, Jantunen, Buysschaert, Conger en Booth vatten het derde bedrijf aan. Op 8’23” scoorde Nelson 54-56. Iets later hoorde Buysschaert zijn derde fout hetzelfde aantal als Conger en Brimah. Nog 7’30” en Buysschaert hoort zijn vierde fout tegen de scorende Nelson die zijn bonusvrijworp miste: 56-56. Met nog 7’05” op de klok keerde Djordjevic terug tussen de lijnen. Jantunen driepunterde op assist van Randlph meteen: 56-59. Wanneer Buysschaert Desiron foutief stopte, moest de Kortrijkzaan met vijf fouten naar de bank. Brimah verving hem. Desiron benutte beide vrijworpen: 60-59. Nog 5’50”.

Tabu (62-59) en Littleson (twee op drie vrijworpen, 64-59, 4’42”) verbreedden dat verschil. Wat weinigen hadden opgemerkt: in een time-out voor beide vrijworpen had ref Van den Broeck coach Gjergja uitgesloten.

Booth naderde tot 69-66 maar Nelson leidde Limburg via 74-66 naar zijn eerste beker. De Limburgers wonnen met 79-73.

