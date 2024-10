Gaëlle Bouzin komt met Landstede Hammers naar Filou Oostende: “Hier in Zwolle zitten we allemaal op dezelfde lijn”

Gaëlle Bouzin (39) – een echte Oostendse heeft haar carrière niet vooraf uitgestippeld, toch zit er al een mooie lijn in haar loopbaan. De gewezen assistent-coach van de Belgian Lions is sinds enkele maanden de eerste vrouwelijke basketcoach in de BNXT League. Nadat ze vijf jaar Dario Gjergja bij Filou Oostende assisteerde, is ze nu hoofdcoach van Landstede Hammers in het Nederlandse Zwolle. Zaterdagavond 2 november is er de affiche Filou Oostende-Landstede Hammers. Opworp om 20.30 uur in de COREtec Dôme.

“Vanuit de basketschool en Duva ben ik meegegroeid met de eerste ploeg”, blikt Bouzin terug op haar carrière bij de Oostendse basketbalclub. “Elk jaar werd ik een beetje beter en zette ik een stap vooruit. Ik ben dankbaar voor alles wat ik hier in die vijf seizoenen als assistent van Dario Gjergja gezien en geleerd heb. Dat maakte mij tot de coach die ik vandaag ben. Nu heb ik veel meer ervaring omdat ik op het hoogste niveau al heel wat heb meegemaakt. Ik heb ook naar enorm veel wedstrijden gekeken en ben vele uren met de sport beziggeweest. Ken je de ten thousand rule? Als je in iets goed wil zijn, moet je tienduizend uur oefenen. Ik beweer niet dat ik al aan tienduizend zit… maar ik heb toch al wat uren op de teller staan. Ik probeerde hier altijd nuttig te zijn en een steentje bij te dragen. Met mijn oren en ogen stal ik van coach Gjergja en co.” Gaëlle Bouzin ging snel op het Nederlandse voorstel in. “Ik hoefde niet lang te twijfelen. Natuurlijk heb ik advies aan Dario gevraagd. Daarin was hij heel begripvol en positief. Hij was een echte mentor voor mij die altijd openstond voor mijn vragen. Ik ben hem heel dankbaar.”

Straatsburg

Vijf jaar Oostende, dat staat garant voor veel mooie herinneringen. “Elk kampioenschap op zich was mooi en ook de gewonnen bekerfinale was een speciaal moment”, blikt Bouzin terug. “Basketbal is alles voor mij, maar het gaat ook om de mensen met wie je die ervaring kan delen. De goede en de slechte momenten beleef je samen. Ik heb hier in een warme omgeving vriendschappen voor het leven gemaakt”, zegt Gaëlle Bouzin, die één wedstrijd zeker niet vergeet. In Straatsburg nam ze tijdens een Champions Leaguewedstrijd de coaching van Dario Gjergja over. “Een heel speciaal moment! Totaal onverwacht. Ik herinner me heel goed het moment dat coach Gjergja zijn tweede technische fout kreeg. Op de bank zei Pascal De Gryse me: Nu is het aan jou. We sloten de partij ook winnend af!” Gaëlle Bouzin is de eerste vrouwelijke hoofdcoach in de BNXT League. “Heel leuk om te zien hoeveel steun en positieve reacties ik in de eerste dagen na de bekendmaking kreeg. Ik zit al zo lang in een mannenwereld, dus dat ik die kans krijg, is wel speciaal. Ik begrijp dat er veel aandacht is voor mij en ik wil tonen aan de volgende generatie dat een vrouw aan het roer van een mannenploeg zeker kan. Maar mijn job zal pas echt geslaagd zijn wanneer het over mij als coach gaat en niet meer over mijn geslacht”, zegt Gaëlle Bouzin, die in de BNXT League bij Windrose Antwerp Giants al een tweede vrouwelijke hoofdcoach vindt.

Waarden

Gaëlle Bouzin stelt het heel goed in Zwolle, waar ze eigenlijk bijna vanaf nul een team mag opbouwen. Op de kapitein en de strength and conditioning coach na is de hele spelerskern en staf nieuw. De resultaten zijn top. Landstede Hammers is momenteel zelfs de hoogst gerangschikte Nederlandse club in de BNXT League. “Coaches zijn niet rap tevreden, want er zijn altijd zaken die beter kunnen”, reageert ze op die mooie vaststelling. Toch kijken we vandaag niet meteen naar de stand. Het is hier vooral de bedoeling om jonge spelers goed op te leiden. We hebben een superjonge ploeg die elke dag beter wordt. Dan is de stand niet zo belangrijk”, zegt Bouzin, die zich heel goed voelt bij deze club en bij de spelerskern. “Ik vind er ook de waarden terug die ik bij Oostende beleefde. Natuurlijk zijn de constructies van beide clubs anders, maar de invulling van de waarden is heel belangrijk. Ik ben blij te kunnen werken in een club die veel aandacht aan de jeugd besteedt en ook een eigen topsportschool heeft. In Zwolle is iedereen enthousiast. We zitten allemaal op dezelfde lijn. Het is hier superpositief.”

Favoriet Filou

Zaterdagavond stapt Gaëlle Bouzin voor het eerst sinds haar vertrek deze zomer de COREtec Dôme binnen. Begin september zag ze in Zwolle spelers en staf van Filou Oostende wel al eens tijdens een oefenmatch tussen beide teams. “Ik ben blij om zoveel mensen terug te zien met wie ik de vorige seizoenen heb samengewerkt! Ik heb zoveel tijd in deze zaal gespendeerd. Zodra de bal in de lucht gaat en de wedstrijd begint, ben ik echter enkel met de wedstrijd bezig! Dat is dan mijn enige focus”, benadrukt Gaëlle Bouzin. “Natuurlijk is Oostende ook zaterdag favoriet. Met hun nieuwe spelverdeler raken ze steeds beter op mekaar ingespeeld. In elk geval zullen we alles geven. Daarna zien we wel waar we stranden.”

Gewonnen in Leiden

Landstede Hammers behaalde zondag, op zijn eerste fandag ooit, een overtuigende 104-77-overwinning tegen Prisma Worx BAL uit Weert. Dylan Penn was meteen bepalend voor de ploeg van Bouzin. Hij scoorde 21 punten en was goed voor 11 assists. Kai Edwards kon helemaal terugzien op een topwedstrijd. Hij noteerde 18 punten en 16 rebounds achter zijn naam. Twee stevige double-doubles! Het was de vijfde zege van Landstede na eerdere overwinningen op BAL (80-89), tegen Okapi Aalst (90-82), tegen Brussels (84-81) en in Leiden (87-94). Alleen in Kangoeroes Mechelen (92-69) en tegen LWD Basket (70-91) verloor het team van Gaëlle Bouzin. Landstede deelt met Leuven en Limburg United de vierde plaats: vijf zeges en twee nederlagen. Oostende, Kortrijk en Brussels zijn de drie coleiders na zes overwinningen en twee nederlagen. De rangschikking van de BNXT League oogt bij één vierde van het seizoen heel pittig.