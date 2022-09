Frederik Geldof vormt schakel tussen jeugd en seniors bij SKT Ieper: “Club investeert in de jeugd”

Frederik Geldof is dit seizoen niet alleen de assistent van Bruce Minne bij Basket SKT Ieper One in Top Division One. Hij leidt zelf de U21 en gaat zo veel als mogelijk ook mee met de Two-ploeg die dit jaar voor het eerst in eerste landelijke speelt.

Afgelopen weekend speelde Ieper een verdienstelijke partij tegen Hubo Limburg United uit de BNXT League voor de zestiende finales van de Beker van België. “Limburg stak de volle veertig minuten enorm veel druk”, vertelt Frederik Geldof. “De eerste 15 minuten waren zeer goed van onze kant, maar enkele balverliezen voor de rust zorgden voor een kloofje. Na de rust zijn we nooit weggespeeld, maar hun afwerking was bij momenten heel erg hoog, zeker van achter de driepuntlijn. Een overwinning had er niet ingezeten, maar we hadden wat meer weerstand kunnen bieden. Limburg is volgens mij een ploeg die dit seizoen zal meespelen voor de titel in de BNXT League.”

Dit weekend staat op de tweede speeldag in Top Division One meteen een West-Vlaamse derby op de agenda. Waregem is de tegenstander. “Dit zijn wedstrijden die je in eigen huis altijd moet winnen als je wil meespelen voor de top vier. Het wordt niet gemakkelijk, want onder de borden staan ze sterk, maar ze beschikken ook over veel shotkracht. We hopen op een vol huis en als we er dan in slagen om de sterke punten van Waregem aan banden te leggen, dan kunnen we met twee op twee aan de competitie beginnen. De week erop trekken we immers naar titelkandidaat Kortrijk Spurs.”

Er komen de komende jaren heel wat talenten aan

Geldof is als assistent nieuw bij de ploeg. “Het loopt super goed, ik had eigenlijk niet verwacht dat de integratie zo snel zou lopen, zowel met de spelers als met coach Bruce. We doen alles in overleg en het leuke is dat ik ook inspraak krijg. Verder probeer ik ook zoveel mogelijk mee te gaan met de Two van coach Fabrice Martin. Ook daar loopt de samenwerking vlot. Het is het eerste jaar dat die gasten in eerste landelijke spelen en ze zullen volgens mij daar geen mal figuur slaan.”

Uiteindelijk ging Geldof ook nog voor een andere, totaal nieuwe opdracht in Ieper. “Ik coach de U21, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Het is allemaal een beetje nieuw, maar ik zit met een heel leergierig team en dat maakt het extra leuk. We pakten al een twee op twee in de competitie.”

“De opvolging van de jeugd is één van de prioriteiten, want er komen de komende jaren heel wat talenten aan. Door die spelers te betrekken in de seniorploegen laten we zien dat we investeren in de jeugd en dat we iedereen kansen geven om naar een zo hoog mogelijk niveau door te groeien.”

Zaterdag 1 oktober om 20.45 uur: Basket SKT Ieper One – Basket Waregem One.