Filou Oostende wint ook terugmatch van kwartfinales beker van België

Bekerhouder Filou Oostende speelt de halve finales van de beker van België tegen Antwerp Giants. In de terugmatch van de kwartfinales op Bergen scoorden de twaalf Oostendenaars allemaal.

Booth opende de score (0-2) en Djordjevic vlamde de eerste bom in de korf: 2-5. Beide ploegen hielden gelijke tred en dat resulteerde dan ook in een 17-17-score na het openingskwart. Bergen pakte het tweede kwart gretig aan. De Borians bouwden via 23-17 al een tienpuntenkloof aan 32-22 uit. De thuisploeg stapte na 32-28 toch met een 44-35-voorsprong naar de kleedkamer.

Op assist van Gillet tekende Brimah de eerste korf van het derde kwart aan. Penava’s bom vergrootte halverwege het derde kwart de kloof tot elf stuks, de maximale voorsprong voor Bergen: 57-46. Naar het halfuur toe smolt de voorsprong van Bergen tot één puntje: 59-58. Brimah (dunk) en Gillet en van der Vuurst (elk een bom) hadden een 0-8 gerealiseerd. Buysschaert zette Oostende vroeg in het vierde kwart op voorsprong: 59-60. Ranolph driepunterde naar 59-63. Conger lay-upte tot 59-65.

Vrijworpen

Op die 0-15 reageerde Bergen echter met een 7-0: 66-65. Van der Vuurst driepunterde naar 68-74 maar Henson spartelde tegen tot 73-74. Randolph vormde een nieuwe bonus (73-77), Henson miste zijn bonusvrijworp waardoor Bergen slechts tot 75-77 naderde. Vier vrijworpen van Randolph en van der Vuurst in de slotfase resulteerden in 75-81. Tyus legde de 77-81-eindstand vast.

Zaterdag 5 februari heeft de heenmatch van de halve finales om de beker van België plaats, thuis tegen Antwerp Giants. De andere finalist wordt de winnaar van de dubbele confrontatie tussen Okapi Aalst en Limburg United. (PR)