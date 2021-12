Filou Oostende kan voorsprong van dertien punten niet vasthouden

Straatsburg, de nummer twee in de Franse competitie, leed op de laatste speeldag van de reguliere competitie van de Champions League een 91-92-nederlaag tegen Filou Oostende. Omdat het verschil slechts één puntje bedraagt, klimmen de rood-gelen in de eindstand niet van de derde naar de tweede plaats.

Filou Oostende moest met zes punten winnen om nog tweede te worden. Na 61 seconden had de thuisploeg al drie balverliezen van Jantunen, Djordjevic en Randolph afgestraft: 6-0. Met zijn eerste bom veegde Booth de Oostendse nul weg. Booth zou in de eerste helft vier bommen door het netje jagen. Zo bracht hij Oostende bij 11-13 voor het eerst voorop. Gillet, ook met een bom, verhoogde het verschil naar drie stuks: 13-16. Toch was de stand na het openingskwart in evenwicht. Door een ultieme fout van Buysschaert werd het 25-25.

De Oostendenaars lieten zich in de dertiende minuut al op een tiende balverlies betrappen. Zo werd het 34-27, iets later zelfs 39-31. Na 41-33 gomden de Zeekapiteins de achterstand snel uit: bommen van Booth en Gillet en een tweepunter van Djordjevic. Oostende hoorde na zeven minuten in het tweede kwart ook al een vijfde ploegfout. Randolph bezorgde zijn team halverwege de avond een kleine voorsprong: 49-50.

In het derde bedrijf knalde Randolph Oostende zeven punten (54-61) voorop. Virtueel waren de rood-gelen toen tweede-gerangschikt. Stelselmatig bouwde Oostende die voorsprong uit: Randolph naar 59-67, Booth naar 59-69 en Booth naar 60-71. Bratanovic haalde wegens vijf fouten het halfuur (62-73) niet.

Uitsluiting coach Gjergja

Met nog 9’14” op de klok bracht Booth met zijn 27ste punt Oostende dertien eenheden (64-77) voorop. Iets later liep het echter helemaal verkeerd. Na het bekijken van de beelden hoorde Buysse een onsportieve fout. Een boze Gjergja kreeg daarbij een technische fout. Vijf vrijworpen vormden het begin van de Franse terugkeer. Iets later floten de refs een fout tegen Gillet waarna de korf van zijn tegenstander heel opmerkelijk goedgekeurd werd. Gjergja protesteerde en werd uitgesloten. Nog was de kelk niet geledigd want Gillet hoorde ook een vijfde fout, een lot dat eerder Bratanovic al beschoren was. De match was beslist. Straatsburg beukte door naar 83-79. Toch stuurde assistent-coach Bouzin de Oostendenaars naar een nieuwe voorsprong (87-90) en uiteindelijk een zege (91-92) na vrijworpen van Randolph.

Oostende won dus en dat is heel knap. Maar de zege helpt de rood-gelen niets. Ze beëindigen deze poule op de derde plaats en hebben dus geen thuisvoordeel in de play-ins van januari.

