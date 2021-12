Filou Oostende grijpt naast kans om nog Europese poule te winnen

Bij Oostendse winst tegen Bursa zouden de Zeekapiteins met de Turken en met Straatsburg de leiding delen op één speeldag van het einde. Helaas verloren de Gjergja-boys met 78-83 na een bewogen duel tegen Tofas Bursa.

Debutant Brimah won meteen de tip-off tegen Yasar, iets later plukte de Ghanees ook de eerste rebound van de match. Gillet opende met een bom de score. Randolph dikte aan tot 5-0, Booth driepunterde naar 8-0. Pas na 3’12” kon Zubcic met twee vrijworpen de Turkse nul wissen. Na 3’33 haalde coach Gjergja de nieuweling naar de bank en nam Buysschaert zijn plaats in. Brimah had in drie minuten al evenveel rebounds geplukt. Bij 12-4 en na het vijfde punt van Gillet in de zevende minuut vroeg de Tofas-coach een time-out aan. In de negende minuut tekende Buysschaert een kloof van negen punten, 17-8, aan; precies het verschil in Turks voordeel in de heenwedstrijd. Het openingskwart eindigde bij 19-10.

In het tweede kwart naderden de Turken via 19-16 en 22-20 tot de 22-22-gelijkmaker. Ugurka bracht de Turken 27-28 voorop en Cruz driepunterde naar 27-31 na 17’30”, tijd voor een Oostendse aanvraag tot time-out. Cook voegde met een and one nog drie punten toe: 27-34 na 18’. Bursa had een 0-10-run gerealiseerd. Shepherd legde aan 32-41 de rustscore vast. Bursa had in tien minuten een achterstand van negen eenheden omgebogen in een voorsprong van negen stuks.

Bloedende wonde

Met een bom toonde Booth onmiddellijk de goede bedoelingen van Oostende. Iets later dunkte Brimah zijn eerste korf, uiteraard na assist van Djordjevic. Oostende naderde onder regie van Djordjevic en Gillet tot 47-50. De sfeer werd grimmiger en Djordjevic was één van de slachtoffers met een bloedende wonde aan het hoofd. Voor verzorging moest hij naar de kleedkamer. Simmons, ex-Brussels en goed voor 10 aanvallende rebounds, dunkte 49-55.

Voordien was Zubcic ook even met een bloedneus naar de bank gestapt. Buysse bombardeerde 55-57-cijfers op het bord, Brimah bracht beide ploegen gelijk aan 57-57, Gillet zorgde met zijn vijfde bom, ditmaal op assist van van der Vuurst, voor een nieuwe voorsprong: 60-57. Op het signaal van het halfuur scoorde Arslan een driepunter die na het bekijken van de beelden wegens laattijdigheid niet toegekend werd.

Ingepakt

62-62 en nog één kwart te gaan. Inmiddels was Djordjevic, met een ingepakt hoofd, teruggekeerd. Buysse opende dat bedrijf met een zuivere bom, Buysschaert voegde een lay-up toe: 67-62. Maar Buysschaert hoorde te snel zijn vierde fout. Zubcic, die bij zijn driepunters geen last had van bescheidenheid, deed met twee bommen de score helemaal kantelen: 68-73 en nog 5’29” op de klok. Cruz zorgde zelfs voor 69-77 op iets meer dan drie minuten van het einde. Die afstand leek te groot. Maar op 19 seconden van het eindsignaal driepunterde Djordjevic naar 76-78. Daarna misten de Turken drie van hun vier vrijworpen. Nog 14 seconden en 76-79. Zubcic stopte foutief Djordjevic die beide vrijworpen benutte: 78-79 en nog 10 seconden te gaan. Na een time-out beging Booth een fout op Cruz. De refs beoordeelden dat als een opzettelijke fout. Uiteindelijk won Bursa met 78-83.

Nieuweling Brimah was goed voor 4 punten aan 40 %, 6 rebounds en 4 block-shots in 22’29”. Binnen twee weken strijdt Oostende in Straatsburg om de tweede of derde plaats. Beide posities zijn goed voor een ticket van de play-ins, de tussenronde voor de Round of Sixteen. De tweede gerangschikte heeft daarin thuisvoordeel. Oostende is momenteel derde gerangschikt. Bursa is na zijn winst in Oostende zeker van poulewinst. (PR)