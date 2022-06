Emma Meesseman is laatste gast in “Buurman, wat doet u nu?”: “Alles werd opgenomen voor de oorlog met Oekraïne”

Vanavond wordt de laatste aflevering getoond van het nieuwe seizoen van “Buurman, wat doet u nu?”. Cath Luyten ging daarvoor op bezoek bij de Ieperse basketbalster Emma Meesseman (29). “De aflevering werd begin dit jaar opgenomen, toen ik nog bij Jekaterinenburg speelde. Er was toen totaal nog geen sprake van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, dus het zal wat vreemd zijn om naar die beelden te kijken”, vertelt Emma.

Het is de tweede keer dat televisiekijkend Vlaanderen kan meekijken in het dagdagelijkse leven van basketbalster Emma Meesseman uit Ieper. “Ruben van Gucht heeft mij ook nog onlangs gevolgd met een cameraploeg voor het programma van Sportvrouw”, vertelt Emma. “Het was dus de bedoeling om mijn leven zo veel mogelijk zijn normale gang te laten gaan. Voor mij staat dan natuurlijk alles in teken van basket. Anders neem ik ook wel wat rust en houd ik vooral contact met mijn vrienden en familie van het thuisfront.”

“Als mijn vrienden en familie weten hoe het met mij gaat is dat voor mij genoeg, ik deel niet zo graag dingen voor de camera”

Maar Cath Luyten trekt er ook samen met Emma op uit. “We zijn ook veel naar buiten geweest en hebben een paar leuke dingen gedaan. Cath is een super sympathieke vrouw, dus alles verliep heel vlot. Het voelt voor mij wel wat vreemd om mijn leven voor de camera’s te delen. Want ik heb daar zelf geen nood aan. Als mijn familie en vrienden weten hoe het met mij gaat, is dat voor mij genoeg. Het topsportleven, wat veel mensen waarschijnlijk interessant vinden, is voor mij ook niet meer speciaal. Ik doe dat al zodanig lang dat het gewoon logisch geworden is.”

Opnames voor het conflict van Rusland

De aflevering van “Buurman, wat doet u nu?” werd in januari 2022 in Rusland opgenomen, voordat Rusland in conflict ging met Oekraïne. “Ik kan begrijpen dat de producers er toch even moesten over nadenken over hoe ze dit nu zouden aanpakken. Want op zich komt Rusland positief in beeld. Het is ook een mooi land met fijne steden zoals Moskou en Sint-Petersburg. Veel mensen hadden al voor de oorlog een negatief beeld van Rusland. Ik kende die negatieve stereotypen ook. Maar die werden allemaal ontkracht toen ik daar aankwam.”

“Toen de opnames plaatsvonden, was er helemaal nog geen sprake van een conflict. Rusland was in mijn ogen toen nog een land, dat het bezoeken waard was voor iedereen. Maar door het hele conflict met Oekraïne is de situatie wel volledig omgekeerd. Het wordt dus ook een heel dubbele aflevering om te bekijken”, gaat Emma verder.

“Ik heb zelf geen tijd om de aflevering te bekijken, maar mijn familie en vrienden zijn mijn beste critici”

Of Emma vanavond zelf voor haar computer zal zitten om de aflevering vanuit de Verenigde Staten te volgen? “Nee, nee. Ik heb gehoord van de crew dat het een superleuke aflevering is. Maar ik heb op dit moment geen tijd om naar tv te kijken door het drukke basketbalseizoen. Een tip kan ik alvast zeker meegeven. Ik ben geen goeie visser”, lacht Emma. “Dat was een zeer grappig stuk, dus ik ben er zeker van dat dat erin zal zitten. Ik vind het ook moeilijk om naar mezelf te kijken of luisteren. Misschien zal ik de aflevering wel over een paar jaar eens bekijken. Ondertussen zullen mijn vrienden en familie, de beste critici wel laten weten wat ze ervan vinden.”

Meesseman zit op dit moment in de Verenigde Staten met haar ploeg Chicago Sky midden in het WNBA-seizoen. “Het is een druk en zwaar seizoen. Maar we staan op een gedeelde eerste plaats, dus ik kan niet klagen. We zitten nu halfweg en zijn helemaal klaar voor de tweede helft. Halfweg augustus zit de reguliere competitie erop, maar dan is het nog een goeie maand doorbijten met de play-offs.”