Dames Spurs kruisen degens met buren uit Waregem: “We zitten momenteel in de hoek waar de klappen vallen”

Zaterdagavond staat in Top Division Women het burenduel tussen House Of Talents Kortrijk Spurs en ION Basket Waregem, de nummers zes en zeven in het klassement, op het programma. “Natuurlijk willen we graag winnen”, klinkt het bij Philip Mestdagh.

Kortrijk Spurs, de ploeg van coach Philip Mestdagh, heeft er geen al te beste generale repetitie opzitten. Vorig weekend gingen de Spurs kansloos onderuit tegen Kangoeroes Mechelen. “Het was duidelijk dat we niet goed genoeg waren”, zucht de Ieperling. “Er is meer potentieel bij de ploeg die in Euroleague aantreedt, dan weet je het wel. Ik had op het hart gedrukt dat we realistisch moesten zijn, maar we lieten na om een goeie prestatie neer te zetten. Het teamspel was niet goed genoeg. We zitten momenteel in de hoek waar klappen uitgedeeld worden. We moesten het stellen zonder Juric, Perisa en Remacle. Op training zijn we soms maar met zes of zeven. We moeten dus de wedstrijden gebruiken om vijf tegen vijf te spelen. Dit moeten we accepteren. Chapeau voor de meisjes die hier het beste moeten van maken.”

“Er is een soort rivaliteit tussen Kortrijk en Waregem, dus wil je deze confrontatie graag winnen. Maar dat zal niet makkelijk zijn. Waregem brengt mooi basket en werkt momenteel goed af. Het samenspel is heel goed en ze schuwen de extra pass niet voor elkaar. Wij moeten het voor de rest van het seizoen zonder Juric zien te rooien, voor Perisa komt zaterdag nog te vroeg en Sara zal enkel de opwarming meedoen.”

Gegroeid als ploeg

ION Waregem gaat alvast met vertrouwen richting Kortrijk na klinkende 114-64 zege tegen Spirou Charleroi. “Voor mij is het heel simpel, als we voelen dat ze kunnen winnen, kunnen we altijd dieper in hun krachtenarsenaal gaan en kunnen we een stuk meer”, vertelt coach Frederic Claessens.

“Nemen we een goeie start, zoals bijvoorbeeld tegen Mechelen, dan zit het goed. Tegen Castors Braine daarentegen was dat 20 procent minder sterk.

Als ik de twee ploegen bekijk, Kortrijk en Waregem, dan kan je stellen dat wij een goeie en zij een moeilijke voorbereiding op dit duel hebben. Kortrijk heeft te kampen met blessures. We gaan alvast met een goed gevoel richting Lange Munte, maar we mogen niet overmoedig worden. Als Kortrijk enkele speelsters missen staan er enkele andere op, zoals bijvoorbeeld Emma Van Thuyne. Ook Vervaet en Joris doen hun job heel goed. Wij zijn dan weer gegroeid als ploeg. Stel dat we winnen, dan kunnen we nog over Kortrijk naar de zesde plaats springen. Maar zover is het natuurlijk nog niet.”

“Ik had toch graag wat meer uitschieters in onze campagne gehad. Om tegen de subtop te wedijveren komen we ervaring te kort. Enkel tegen Kortrijk zorgden we voor een stuntje, en misschien nu terug. Ik had iets meer gehoopt in de terugronde. De kloof onder ons is groter geworden, maar boven ons zijn ze beter voorbereid als ze het tegen ons moeten opnemen”, aldus Frederic Claessens. (ELD)