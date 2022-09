Dames ION Basket Waregem moeten meteen vol aan de bak tegen Gentson: “Een realistisch doel dit seizoen is de middenmoot”

In eerste landelijke van het damesbasketbal begint dit weekend de competitie. ION Basket Waregem Two ontvangt zaterdagavond met Amon Jeugd Gentson One een van de topploegen in de reeks.

De dames van coach Nils Vandewoestyne zagen hun goede voorbereiding vorig weekend onderbroken door twee onverwachte forfaits in de Beker van Vlaanderen van respectievelijk Zuiderkempen Diamonds One en BBC Wildcats Gavere One. “Dat is heel jammer omdat we momenteel in een goede flow zitten”, vertelt kapitein Charlotte Vanhoutte. “Daarvoor werkten we al twee bekerwedstrijden en een oefenwedstrijd af. En het loopt best goed. Tegen Gentson Two trokken we met 71-54 aan het langste eind. Ook tegen Asse Ternat One werd met 38-75-cijfers vlot gewonnen.”

Collectief sterk

“De jongeren die bij het team kwamen doen het goed defensief. Alix Bayart is ook nog eens offensief bij de les. De sterkte van het team is dat er niet een iemand telkens topscorer is. Die scores zijn goed verdeeld, en dat gedurende de ganse voorbereiding. Een realistisch doel dit seizoen is de middenmoot.”

Het is belangrijk om een goeie start te nemen in deze versterkte competitie – Charlotte Vanhoutte

“Het is niet de bedoeling dat we moeten vechten voor het behoud. Naarmate de campagne vordert kunnen we onze doelstelling nog bijstellen.”

Derby

Met Gentson krijgt Waregem meteen een stevige tegenstander voorgeschoteld. “Deze derby is toch altijd net iets anders dan anders. Met Emily Lecompte zit dan ook geen onbekende in de coachingstaff. Het is een ploeg waar het teamspel hun sterkte is. Het is belangrijk om een goeie start te nemen in deze versterkte competitie. Ploegen als DBC Osiris Okapi Aalst, Basket Willebroek en nieuwkomer in de reeks LDP Donza zullen sterk voor de dag komen. Er zijn heel wat speelsters uit eerste nationale in de reeks komen spelen. Het belooft een spannend seizoen te worden”, besluit de 27-jarige Waregemse.