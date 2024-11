Bobcat Wielsbeke One speelt topper tegen Oudenburg: “Ons concept blijft hetzelfde: plezier maken in derde”

Zaterdag staat in derde provinciale A de topper tussen BBC Groep Linden Oudenburg One en Bobcat Wielsbeke One op de kalender. De ploeg van sterkhouder Louis Van Herpe (32) won vorig weekend met sprekend gemak van Avanti Brugge Three. De 79-48-cijfers spreken voor zich.

Na negen speeldagen liet Bobcat Wielsbeke One slechts één verliespartij noteren in derde provinciale A. Vorig weekend was ook Avanti Brugge een maatje te klein voor de ervaren rotten van Hernieuwenburg. “Na een goeie eerste periode waren we in deel twee te laks”, analyseert Louis Van Herpe (32) de partij.

Niet verwacht

“We lieten ze al te veel hun ding doen waardoor ze min of meer in de match bleven. Na de rust tapten we uit een ander vaatje tegen het U21 team van Avanti. Onze ervaring, 33 jaar gemiddelde leeftijd, deed hen mee de das om. Ondanks onze leeftijd liepen ze er ons nog niet af (lacht).”

“Dat we nu al bovenaan het klassement zouden postvatten na de promotie hadden we niet verwacht, wetende dat we vijf blessures telden waarvan er nu nog twee out zijn. Ons concept blijft hetzelfde: plezier maken in derde provinciale. Dit is ons niveau. We zouden wel eens een stapje te kort kunnen komen mochten we naar tweede stijgen. Dit is eerder iets voor het jeugdige B-team.”

“Om mee bovenaan te blijven meedraaien moeten we zaterdagavond op het veld van het derde geklasseerde BBC Groep Linden Oudenburg de volle buit meegraaien. Eerder moesten we voor de beker forfait geven tegen hen. Ze spelen met hetzelfde principe. Een brede kern die op de topwedstrijden compleet is. Ze beschikken over enkele offensieve jongens die we aan banden zullen moeten leggen. We weten dus wat ons te doen staat.”

“Bij ons zijn het eerder collectieve prestaties waarvan de bal goed rond gaat. Ik denk dat met deze vriendenbende de top drie tot de mogelijkheden moet behoren. Het is in ieder geval spannender dan vorig seizoen. We houden wel van deze uitdaging.”

Zaterdag 30 november om 20 uur: BBC Groep Linden Oudenburg Bobcat Wielsbeke.