Bissegemnaar Laurens Delaere wordt jongste ref op hoogste niveau

Laurens Delaere zal vanaf volgend seizoen wedstrijden uit de BNEXT League in goede banen leiden. De Bissegemnaar is met zijn 28-jaar de jongste scheidsrechter op het hoogste niveau en een van de grootste talenten die ons land rijk is.

Als 6-jarige proefde Laurens voor het eerst van basketbal. “Dit kwam er niet toevallig. Ook mijn papa speelde het spelletje”, vertelt de zelfstandig schrijnwerker. “Ik werd altijd gestimuleerd om te sporten. Mijn actief verhaal begon bij Olbak Bissegem en eindigde op 19-jarige leeftijd. Blessuregevoelige enkels beslisten daarover. Het landelijk basket dat er vanaf dan zat aan te komen, eiste veel beschikbaarheid. Daarom besloot ik er een punt achter te zetten.”

Scheidsrechterscursus

“Ik had al enkele jaren een andere passie gevonden. Toen ik 14 was, begon ik onder de vleugels van Jean-Pierre Viane als clubref bij Olbak. Jean-Pierre leerde mij de eerste kneepjes. Een jaar later volgde ik mijn eerste cursus om officieel scheidsrechter te worden. Vanaf dan ging de bal aan het rollen. Het ging van sporthal naar sporthal in West Vlaanderen. Van zaterdagvoormiddag tot s ’avonds. Dit alles was mogelijk door mijn moeder die mij overal naartoe bracht. Tot ik op mijn 18de mijn rijbewijs haalde, was dit wekelijkse kost.”

“Mijn eerste wedstrijdjes waren bij de pupillen, kadetten en junioren. Al vlug kreeg ik de kans om een stap te zetten naar vierde en derde provinciale. Positieve evaluaties brachten me naar tweede en eerste provinciale. Acht jaar geleden mocht ik voor het eerst een wedstrijd in tweede landelijke leiden. Controles en een goed klassement brachten me naar eerste landelijke. Toen vier jaar geleden Top Division Men 2 in de kijker kwam, had ik veel geluk en mocht ik mijn eerste wedstrijden in de play-offs van Top Division 1 fluiten. Dat was mijn eerste kennismaking met drie refs in een match, wat een hele aanpassing was. De kers op de taart kwam er toen ik de finale van de Vlaamse beker in goede banen mocht leiden, samen met Rudy Dereu en Boudewijn Neeskens.”

“Een jaar later combineerde ik TDM1 met 2. Het niveauverschil tussen beide reeksen is groot. Ook dat is een aanpassing. In TDM1 kan je meer toelaten. Het ideale jaar om spelers en de ploegen te leren kennen. Toen kwam corona in het seizoen 2020-2021. De competitie werd stilgelegd waardoor ik me niet kon bewijzen in de beslissende fase van de competitie. Dan al de stap zetten naar het hoogste niveau zat er niet in. Dit was jammer, maar ik had nog genoeg tijd om beter te worden. Afgelopen seizoen heb ik mij wél kunnen tonen. Met resultaat. Een maand geleden werd ik opgebeld door Ronny Denis, hoofd scheidsrechters profbasketbal, met de melding dat ik me volgend seizoen mag bewijzen in de BNEXT league. Ik krijg een stagecontract dat na zes maanden geëvalueerd zal worden.”

Wederzijds respect

“Een aanpassing zal het sowieso worden. Er zijn opnieuw drie scheidsrechters en met zes ogen zie je uiteraard meer. De coaches leren je kennen en weten hoever ze mogen gaan. Tot op heden had ik nog nooit problemen met een coach. Ik ben iemand die veel spreekt met spelers en coaches, en probeer altijd rustig te blijven. Ik ken de regels, zij ook. Er komt ook wel een groot deel psychologie bij kijken. Met luisteren geraak je veel verder, maar er zijn uiteraard limieten. Er is wederzijds respect nodig.”

Play-off finale

Kroon op het werk was de play-off finale tussen House Of Talent Spurs en Guco Lier. “Dat was pas indrukwekkend”, gaat Laurens verder. “In de Lange Munte actief zijn, is ergens wel een thuiswedstrijd. Iedereen kent je, spelers, publiek…maar daar ben je dan niet mee bezig. We waren uiteraard opnieuw met drie, en voor ieder van ons was dit impressionant. Ook met ons doet het hele gebeuren iets. Je staat volop in de kijker en moet in een fractie beslissen.”

“Dat ik nu op dit punt in mijn carrière gekomen ben, is het resultaat van hard werken en vele opofferingen, ook voor mijn vrouw en twee kinderen die soms twee of drie avonden alleen thuis zitten in het weekend. Maar indien mogelijk gaat Famke mee. Uitzonderlijk fluit ik nog eens een jeugdwedstrijd ook. Als zelfstandig schrijnwerker is de combinatie best haalbaar. In de BNEXT League ben je als Belgische scheidsrechter enkel in eigen land actief.”

Progressie maken

“Ik wil nu vooral progressie maken. Op 29 augustus komen we samen om alles te bespreken. De meesten ken ik wel, maar ik stond nog niet met hen samen op het veld. Het is een gelegenheid om elkaar al te leren kennen. Ik zal uiteraard mijn oor te luister leggen en alle tips meepikken. Op 23 en 24 september is er dan een stage in Charleroi. Er komt heel wat meer bij kijken dan alleen de 40 minuten op het veld. Analyses van de ploegen, spelers bespreken, onze rotaties en nog zoveel meer. Groeien en leren is nu heel belangrijk. Daarvoor zijn er ook drie of vier keer per jaar clinics waar onder andere nieuwe reglementen of uitzonderingen op de regels uit de doeken gedaan worden. ”

Europees?

“Mijn ambitie lag aanvankelijk in landelijke, maar eenmaal geproefd van een hoger niveau wil je nog hogerop. Of Europees basket een stille droom is? Uiteraard, maar dat is nu niet realistisch. Ik moet immers nog mijn eerste stappen in eerste klasse zetten. Uiteraard zou ik hier keihard willen voor werken. Lukt dit niet? Dan zal ik daar niet rouwig om zijn. Ik zie wel wat de toekomst brengt”, besluit Laurens Delaere.