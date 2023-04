BC Lamett Deerlijk-Zwevegem Two is kampioen in tweede provinciale

Basketbalclub BC Lamett Deerlijk-Zwevegem Two kroonde zich gisterenavond tot kampioen in tweede provinciale. Het team van trainer-coach Kristof Oosterlijnck won met 63-66 bij naaste achtervolger Basket Midwest Izegem Two en is één wedstrijd voor het einde van de competitie mathematisch zeker van de titel.

Lamett DZ wist vooraf wat er op het spel stond. Winnen betekende dat de opperste bekroning een feit was. Makkelijker gezegd dan gedaan want daarvoor moest de overwinning gepakt worden bij het tweede gerangschikte Izegem dat op een talrijke supportersschare kon rekenen in ’t Sok. De bezoekers startten sterk, kwamen 8-19 voor maar zagen de thuisploeg naderen tot 30-36 aan de rust. Tijdens de tweede helft herstelde Izegem het evenwicht. Lamett kwam op enkele minuten van het einde 60-57 achter maar kon in de slotfase toch nog het laken naar zich toetrekken. (DRD)