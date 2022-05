Basket SKT Ieper treft Kortrijk in play-offs: “Kortrijk is op papier de sterkste ploeg van de competitie”

Basket SKT Ieper One plaatste zich als zevende voor de play-offs in Top Division One. Tegenstander in de kwartfinale is Kortrijk Spurs, de nummer twee uit de reguliere competitie. Kapitein Kjell Devacht hoopt dat zijn ploeg voor de stunt kan zorgen. Wie het eerst twee keer wint, stoot door naar de halve finale.

Na het einde van de reguliere competitie moest Basket SKT Ieper vorig weekend geen inhaalwedstrijd meer afwerken. Een weekendje vrij dat welgekomen was om de batterijen richting play-offs nog wat op te laden. “Een weekend vrij is natuurlijk altijd leuk als je al zo ver in het seizoen zit”, geeft kapitein Kjell Devacht meteen toe. Al is er ook altijd een gevaar. “Hopelijk missen we het matchritme niet naar deze week toe. We trainden wel verder, maar de focus lag stukken lager dan dat je je voorbereidt op de volgende tegenstander.” Met Kortrijk Spurs krijgen Devacht en Ieper een duel dat zeker het nodige volk op de been zal brengen. “Ik ben blij dat we een mooi duel hebben tegen Kortrijk, een derby in de play-offs is veel leuker dan een tegenstander uit Limburg of zo”, gaat Devacht verder. “Voor mij is Kortrijk op papier de sterkste ploeg van de hele competitie. Ze hebben heel wat profspelers in hun rangen. Dat alleen al wordt een zeer moeilijke uitdaging. Wij kennen heel wat spelers van Kortrijk en ik heb ook mijn jeugdjaren doorgebracht bij Kortrijk. Zelf woon ik in Heule, ik moet dus niet te ver voor de wedstrijd op verplaatsing.”

Geen thuisvoordeel

Toch ziet Devacht Ieper zeker niet kansloos in dit duel, al zal alles wel moeten meezitten om door te stoten. Sowieso moet er één keer in Kortrijk gewonnen worden, want door hun betere ranking hebben zij het thuisvoordeel. Vanavond opent Ieper in Kortrijk. Zondag wordt er in eigen huis gespeeld. Als de stand dan nog gelijk is, volgt dinsdag al het volgende duel. Veel tijd om te recupereren is er dan ook niet. “Iedere wedstrijd moet gespeeld worden. We gaan er dus alles aan doen om te tonen wat wij kunnen. We missen met Robin Mestdagh een heel belangrijke speler en onze ploeg zit nog niet lang samen, maar toch gaan we voluit voor de winst.” Want de verwachtingen in Ieper waren voor de start van het seizoen toch heel wat hoger dan zevende eindigen. “Als wij het volledige seizoen met dezelfde (en met voldoende) spelers hadden kunnen spelen, denk ik dat wij een betere uitgangspositie zouden hebben gehad voor de play-offs. Soms moesten we matchen aanvatten met vijf spelers van de A-kern, wat zeer moeilijk is in deze reeks. We gaan geen excuses zoeken en er alles aan doen om verder te geraken in de huidige situatie. Want in de play-offs kan van alles gebeuren”, besluit Devacht. (BV)

Vrijdag 13 mei om 20.30 uur: Kortrijk Spurs – Basket SKT Ieper. Zondag 15 mei om 17 uur: Basket SKT Ieper – Kortrijk Spurs. Dinsdag 17 mei om 20.30 uur: Kortrijk Spurs – Basket SKT Ieper (indien nodig).