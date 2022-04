Basket Desselgem Two mikt nog op twee overwinningen: “We willen het seizoen mooi afsluiten”

Basket Desselgem Two verloor vorig weekend kansloos tegen BBC P Heuvelland, dat nog volop in strijd is voor promotie. Het werd 43-78. Dit weekend staat de confrontatie met Basket SKT Ieper Four op het programma. “Een haalbare kaart”, klinkt het.

Basket Desselgem Two kreeg de afgelopen maand enkel toppers voorgeschoteld. Tegen Rapid Langemark (84-51), Bobcat Wielsbeke (43-91) en BBC P Heuvelland (43-78) ging de ploeg van Michiel Lapeirre kansloos onderuit.

“Doordat er in dit coronaseizoen geen gevaar is om te zakken, is de druk heel wat minder groot. Dit is dus anders spelen dan indien er wel gestreden moet worden”, zegt de 21-jarige student bachelor landmeter.

“Dit is voor het grootste deel van de ploeg het eerste jaar op seniorniveau, en een volledig seizoen. De meeste jongens komen over van de U21. We hebben het dus best moeilijk tegen de toppers. Tegen Heuvelland keken we al meteen tegen een 15-0 tussenstand aan, en 3-24 na de eerste periode.”

“We werden duidelijk overklast. De afwerking was ondermaats, maar uiteindelijk herpakten we ons nog goed. Hier moeten we het positieve uit onthouden.”

Nipte verliespartijen

Michiel is bezig aan een sterk seizoen. “Ik mag best tevreden zijn. Ik doe vooral mijn best voor de ploeg”, gaat de inwoner van Beveren-Leie verder. “Door blessures kwam ik op de guardpositie terecht. Een plaats waar ik heel graag op speel. Maar ik word ook soms op de post uitgespeeld. Er zit echter veel meer in deze ploeg. We verloren een vijftal wedstrijden heel nipt.”

“Als je weet dat we maar eenmaal trainen wekelijks…We hebben veel studenten in de ploeg, bij wie het moeilijk is om tijdens de week te komen trainen. Volgend seizoen zouden we tweemaal op het oefenveld staan, wat toch al een heel verschil kan geven. Coach Simen Vandenbussche zal dan vervangen worden. Simen geeft ook de U18 onder zijn vleugels. Wegens tijdsgebrek zal hij de Two niet meer kunnen coachen.”

“Maar eerst willen we het seizoen nog mooi afsluiten. Tegen Ieper moet zeker iets haalbaar zijn. In eigen huis verloren we met 53-59, terwijl er meer inzat. Ook de laatste wedstrijd tegen KBGO Finexa Basket@Sea Three kan met een positieve noot eindigen. Willen we dat doen, dan moeten de zwakke periodes in de wedstrijd eruit”, besluit Michiel Lapeirre.

(EL)