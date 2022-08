Avanti Brugge wil opnieuw kampioen spelen: “De club behield het vertrouwen in de kern”

Over het nieuwe ‘competitieformat’ maken ze zich bij Avanti nauwelijks zorgen. “Onze ambitie is ongewijzigd ten opzichte van de vorige jaren”, aldus kapitein Sam Allemeersch.

“We willen opnieuw kampioen spelen en bijgevolg de poort naar de nationale reeksen openbreken. Of we opnieuw een ongeslagen parcours kunnen afwerken, is nog niet zeker. Er zullen ongetwijfeld meer wedstrijden zijn waarbij we tot het uiterste moeten gaan om de zege te behalen. Het bestuur van de club behield echter het vertrouwen in de bestaande kern, zodat er geen enkele nieuwe speler werd aangetrokken.”

Integratie van de jeugd

“Onze coach nam hierin het voortouw door te stellen dat de club niet gebaat is bij het aantrekken van spelers van hetzelfde niveau. Dat zou alleen maar meer spanningen geven over het verwerven van speelminuten. Met enkele spelers van een hoger niveau waren er wel enkele gesprekken, maar die liepen telkens op niets uit”, weet de 37-jarige Allemeersch.

“Daarnaast willen we bewust en steeds meer de jeugd integreren. Eén van hen is bijvoorbeeld Xander Huys, die grote stappen heeft gezet en ondertussen het vertrouwen van de ervaren spelers heeft gekregen.”

Vooruitzicht op derby’s

Voor de Bruggelingen staan er enkele mooie wedstrijden op de agenda. “Uiteraard kijken we nu al uit naar de derby’s tegen Racing Brugge, maar ook de wedstrijden tegen Hansbeke zullen op het scherp van de snee betwist worden. Er komen gegarandeerd enkele leuke wedstrijden aan. Ik reken daar in de eerste fase ook nog SKT Ieper Two bij, dat vorig jaar al een lastige klip was. Die piepjonge ploeg heeft het voordeel dat ze een jaartje ouder zijn. Wij zijn dat ook, maar dat werkt eerder nadelig. Ik voel dat vooral als ik daags na een wedstrijd uit bed stap”, lacht de Avanti-captain. “We blijven onder alle omstandigheden uitgaan van onze eigen sterkte, mét respect voor de tegenstander. Als we dat week na week geconcentreerd doen, is de titel de enige ambitie.”

Zaterdag 3 september om 13 uur: Waregem One – Avanti Brugge One (oefenwedstrijd).