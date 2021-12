Amida Brimah debuteert met zege bij Filou Oostende

In een vriendschappelijke wedstrijd achter gesloten deuren in de Versluys|Dôme heeft Filou Oostende met 86-76 gewonnen tegen Okapi Aalst.

Nieuweling Amida Brimah, de Ghanese center, stond aan de opworp naast Randolph, Booth, Djordjevic en Gillet. Okapi Aalst nam via 0-6 en 7-8 naar 19-22 de leiding in handen. De Oost-Vlamingen hielden ook in het tweede kwart het stuur vast: 30-33 en aan de rust 43-44. Een 9-0-run van Oostende had de 34-44-achterstand bijna uitgegomd. In die eerste helft scoorden de Oostendse bankzitters 22 punten.

In het derde bedrijf namen de Oostendenaars onmiddellijk de teugels in handen: 54-47en 64-53 aan het halfuur. Oostende leidde maximaal met 15 punten bij 72-57. Via 74-67 won Filou Oostende met 86-76.

Amida Brimah was in zijn debuutwedstrijd voor de rood-gelen goed voor 16 punten (6 op 8 tweepunters en 4 op 5 vrijworpen), 4 rebounds en 2 block-shots in 24’41”. Vier andere Oostendenaars boekten ook dubbele cijfers: Jantunen en Booth (13), Randolph (11) en Buysse (10). Djordjevic en van der Vuurst deelden elk zes assists uit, Booth vijf. Gillet en Jantunen plukten elk vijf rebounds.

Bij Filou Oostende speelden Haris Bratanovic, Servaas Buysschaert en Olivier Troisfontaines niet mee. Ze kampen met enkele pijntjes.

