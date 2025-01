Wout Logier (20) wint provinciale titel korte cross

Op het PK korte cross in Jabbeke triomfeerde Wout Logier (Olympic Brugge). Het was zijn eerste provinciale titel in het veld in zijn eerste korte cross van deze campagne.

Wout had vooraf het doel om een medaille mee te nemen naar huis in Mannekensvere. “Twee weken geleden betwistte ik pas mijn eerste cross in Eernegem en de week nadien volgde Ertvelde. In Jabbeke was het pas mijn eerste korte cross”, vertelt Wout.

“De vorige crossen waren 9 kilometer en nu was het 2,5 kilometer. Dat is een andere manier van crossen. Het gaat in de korte cross veel sneller. Al na de tweede bocht heb ik een stevig tempo kunnen opleggen en ik kon er een mooie solo van maken.”

Wout kwam na 8’47” over de streep en had zes seconden voor op clubgenoot Ruben Cornelus. Jerome Kindt (KAV Roeselare) werd derde op 14 seconden. “Het parcours was mooi: heel technisch met veel bochten. Het was ook wel vettig door het regenweer. Toen ik over de meet kwam, volgde er ontlading. Ik kampte de voorbije maanden met blessureleed. Half oktober moest ik mijn seizoen stilleggen met een scheurtje in de kuitspier. Mijn doel deze crosswinter was om één cross te winnen en dat doel is dus bereikt. Het is meteen ook een speciale overwinning, want ik won nog nooit eerder een provinciale titel in het veld. Eerder lukte dat wel op de piste.”

Dat geeft Wout vertrouwen. “Ik focus me vooral op de examens. Ik studeer voor leerkracht LO en wiskunde aan Vives in Torhout. Het lopen is nu een ideale uitlaatklep en ik probeer nog steeds enkele duurlopen in te lassen tussen het blokken door. Wellicht kom ik nog aan de start in Ieper eind januari. Tegen eind april zal de focus dan weer richting de piste gaan. Wellicht mik ik opnieuw op de 3.000 meter en de 3.000 meter steeple. Een concreet programma is er nog niet”, aldus de 20-jarige atleet, die enkele jaren geleden MACW Nieuwpoort inruilde voor Olympic Brugge. “Daar train ik onder de vleugels van Stijn Fincioen”, geeft Wout Logier nog mee. (API)