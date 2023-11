Veldloop Ruddervoorde afgelast

De aanhoudende regen van de laatste dagen heeft ertoe geleid dat de Rivierbeek donderdag avond uit zijn oevers is getreden en het terrein van de familie Pyfferoen in de Vrijgeweidestraat in Ruddervoorde grotendeels onder water is gelopen.

In overleg met Flac Oostkamp, de familie Pyfferoen, de scheidsrechters, de mensen van de terreinkeuring West-Vlaanderen en het Provinciaal comité West-Vlaanderen werd vrijdag noodgedwongen de beslissing genomen om de veldloop van vandaag zaterdag 11 november af te gelasten. Het is dan ook niet mogelijk of verantwoord om de veldloop te laten doorgaan. De ingeschreven atleten werden door de organisatie verwittigd en ze zullen de inschrijvingsgelden terugstorten.

“We waren donderdagavond nog op het terrein en nergens was er een probleem. Toen we vrijdagmorgen toekwamen stond ongeveer een derde van het terrein onder water. We konden niets anders dan de wedstrijd af te gelasten. Dit is natuurlijk een zware financiële domper voor Flac Oostkamp. We hadden een grote hoeveelheid pannenkoeken voorzien en braadworsten. We bieden dan ook de pannenkoeken aan 1 of 2 euro om zo toch een beetje van onze kosten te recupereren. Gegadigden kunnen contact opnemen hiervoor mat Flac”, weet een teleurgestelde voorzitter Carlos Balieu te vertellen. Contacteren kan op flacoostkamp@gmail.com. (GST)