Tiele richt Unity Run Club voor beginnende lopers op: “Nieuwe mensen leren kennen en elkaar motiveren”

De 25-jarige Tiele Declercq start Unity Run Club op, een loopgroep voor beginnende lopers. “Door samen te lopen, motiveer je elkaar en leer je nieuwe mensen kennen”, zegt een enthousiaste Tiele.

Verpleegkundige Tiele Declercq woont een halfjaar in Moorslede. Ze doet al enkele jaren aan fitness, maar probeert sinds enkele maanden ook twee à drie keer per week te gaan lopen. Ze merkt dat ze daar een grote voldoening uit haalt. “Inmiddels heb ik hier al verschillende leuke routes in de landelijke omgeving ontdekt. Alleen lopen is echter ook maar alleen. Daarom ging ik op zoek naar een loopclub. In de buurt zijn er verschillende atletiekverenigingen, maar daar is het vaak te competitief. Loopgroepjes die er wekelijks op uittrekken heb je bijvoorbeeld wel in Gent en Brugge, maar hier in de buurt zijn er quasi geen.”

Gezapig tempo

Tiele besloot daarom al snel om een eigen loopclub op te richten. Unity Run Club trekt er deze week voor het eerst op uit. “Voor een looptocht van 5 à 7 kilometer aan een gezapig tempo. Samen lopen staat hier centraal”, zegt Tiele. “Met deze nieuwe community wil ik vooral de beginnende loper aanspreken. Iedereen moet het tempo van de groep kunnen volgen. Jong en oud zijn welkom.”Tiele organiseert de looptochtjes op wekelijkse basis. In het weekend wordt ‘s ochtends gelopen, tijdens de week worden de loopschoenen ‘s avonds aangebonden. “Het hangt een beetje af van wanneer ik zelf moet werken. Het is de bedoeling om tijdens de looptochtjes telkens ook natuurrijke omgevingen op te zoeken.”

Sportdiëtiste

Ondertussen is Tiele ook volop aan het studeren voor diëtiste. “Gezonde voeding gaat hand in hand met lopen. Ik hoop dan ook om in de toekomst als sportdiëtiste tips te geven aan onder meer lopers.” Meer informatie omtrent de Unity Run Club is te vinden via de instagrampaginaunityrun. club. “Het is de bedoeling om kleinschalig te starten, we zien wel wat er met Unity Run Club nog op ons pad komt.”