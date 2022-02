Sterre Provost Belgisch indoorkampioene cadetten in nieuw provinciaal record: “Op BK alle categorieën onder de 58 seconden duiken”

Op het BK indoor voor cadetten liep Sterre Provost zonder veel tegenstand in een nieuw provinciaal record naar het goud. Komend weekend wil ze op het BK alle categorieën een nog scherpere chrono lopen.

Na haar Vlaamse titel van een maand geleden deed Sterre Provost haar kunstje nog eens over op het Belgisch kampioenschap. Op de 400 meter liep ze van begin tot het eind aan de leiding en finishte ze in een tijd van 58”52, een nieuw provinciaal indoorrecord, een record dat al sinds 2006 standhield. “Uiteraard ben ik wel tevreden, al had ik nog op een betere tijd gehoopt”, verrast de 14-jarige atlete van MACW. “Ik miste wat tegenstand om naar een nog scherpere tijd te kunnen lopen.”

Maar aan tegenstand zal er komend weekend, op het BK alle categorieën, geen gebrek zijn. “Dat is ook de reden dat ik zal deelnemen, want met de extra concurrentie moet ik een nog scherpere chrono kunnen lopen. Met een eindpositie ben ik niet bezig, maar ik wil er wel heel graag onder de 58 seconden duiken. Een tijd net boven de 57 seconden of zelfs lager zit er volgens mij zeker in.”

Zomerseizoen

Sterre is knap bezig op de 400 meter, maar traint ook nog voor de andere afstanden. “Ik train ook nog voor de sprintnummers en de iets langere afstanden, zoals de 800 meter. Wat me het best ligt? Ook die 800 meter ligt me in principe wel goed, maar tot nu toe vind ik de 400 meter nog de leukste afstand. Na het BK indoor van dit weekend loop ik nog de veldloop in Poperinge. Maar dan puur als training, want het crossen doe ik net iets minder graag.”

Daarna legt de atlete uit Oostduinkerke de focus op het zomerseizoen. “Daarin wil ik uiteraard vooral pieken naar de kampioenschappen. Verder wil ik mijn tijden van vorig jaar verbeteren en misschien kan ik wel onder de 56 seconden duiken”, besluit de studente Latijn aan het college van Veurne.

(SB)