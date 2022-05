Sfeer en gezelligheid troef tijdens eerste gebouwenloop

De allereerste Urban Flower Run, een recreatief loopevenement met heel wat groeipotentieel, mag zonder meer als geslaagd bestempeld worden. In combinatie met een gezellige sfeermarkt, animatie en een deugddoend lentezonnetje zorgde de gebouwenloop voor een gezellige drukte in de binnenstad.

Op voorhand schreven 250 sportievelingen zich in, ter plekke kwamen daar nog een aantal inschrijvingen bij. Schepen Kasper Vandecasteele schoot op de Groentenmarkt de gebouwenloop op gang, waarop de deelnemers meteen het Sint-Aloysiuscollege binnenstormden. Op het 6 kilometer lange parcours lagen ook de andere middelbare scholen die Menen rijk is: VTI Menen, Futura en Sint-Joris. Voorts werd er dwars door de kazematten gelopen, het zwembad, het stadspark Bois de Boulogne, CC De Steiger, de gebouwen van de kunstacademie en langs de kraampjes van de Sfeermarkt. Als afsluiter mochten de deelnemers de trappen van het belfort beklimmen om dan via het stadhuis en de rode loper te finishen op de Grote Markt.

Zone 30

Onderweg heel wat aanmoedigingen door toeschouwers. Zo trakteerde een enthousiaste KSA-jeugd de sportievelingen op high fives en weerklonk in de raadzaal applaus van burgemeester Eddy Lust en zijn schepenen. Marino Punk, hiphopband ZLDR en De Coureurs zorgden dan weer voor muzikale ondersteuning. Op het wedstrijd-t-shirt van de deelnemers prijkte een snelheidsbord ‘30’. Daarmee werd de invoering van de nieuwe zones 30 vanaf 1 mei in Groot-Menen nog eens extra in de verf gezet. (CB)