Marie Amandels is topfavoriete bij cadetten polsstok: “Goeie test richting Vlaams en Belgisch kampioenschap”

Dit weekend staat in de Gentse Topsporthal het provinciaal kampioenschap indoor op de kalender. Topfavoriete bij de cadetten polsstokhoogspringen is Marie Amandels.

Voor de atlete van Atletiek Zuid West (AZW) is het haar eerste wedstrijd van het seizoen in haar favoriete discipline. “De verwachtingen zijn dan ook niet hooggespannen”, vertelt de 14-jarige studente natuurwetenschappen uit Spiere-Helkijn. “Het blijft een beetje zoeken om de juiste stok te vinden. De ene is te licht, de andere te zwaar… Met een sprong over 3.30 meter zou ik al lang tevreden zijn. Uiteraard ga ik voor niets minder dan goud.”

“Naast het polsstokhoogspringen waag ik mij ook aan het verspringen op het provinciaal kampioenschap dat samen gehouden wordt met Oost-Vlaanderen en Limburg. Die discipline doe ik zonder specifieke voorbereiding. Ik verbeterde mij dit seizoen al van 4,31 meter naar 4,84 meter. Een leuke opsteker. Daarmee sta ik met de vierde sprong in West-Vlaanderen. Het verschil met de derde is echter miniem. Daar een medaille halen zou mooi zijn.”

“Het hoofddoel dit winterseizoen blijven het Vlaams- en Belgisch kampioenschap bij de cadetten. Daar werk ik nu naartoe. Het VK en BK ‘alle categorieën’ halen zou ook heel leuk zijn, maar is geen must.”

Zomer

“Voor mij is de wintercampagne altijd minder goed. Er wordt slechts één polsstoktraining ingelast, terwijl dit er tijdens de zomer twee zijn. Ik zie dit als een goede voorbereiding op de zomer. Dan zou ik graag over 3,60 meter gaan. Nu is mijn persoonlijk record 3,40 meter. Ik combineer mijn sport nog altijd makkelijk met mijn studies”, aldus Marie Amandels.