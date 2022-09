Geert Malysse loopt een marathon in elk Europees land: “Met sportieve ambitie ook goede doel steunen”

Ruim een decennium geleden raakte Geert Malysse gebeten door de marathonmicrobe. Hij liep intussen een marathon in elk land van de Europese Unie. Op 2 oktober loopt Geert opnieuw een marathon in Brussel om het ultieme doel in de hoofdstad van Europa af te sluiten. Op dé slothappening van ‘The Ultimate Running Project: Euro City Run’ hoopt hij uiteraard de finish te halen, maar vooral dankzij de crowdfunding af te kloppen op het vooropgestelde bedrag van 5.000 euro voor het goede doel.

Een goede tien jaar geleden toonde Geert Malysse voor het eerst interesse in het lopen van een marathon. Zoveel jaar later heeft de man een marathon gelopen in elk land van de Europese Unie en ook in diverse andere werelddelen. Op 2 oktober loopt Geert opnieuw een marathon in Brussel die meteen ook de slothappening vormt van ‘The Ultimate Running Project: Euro City Run’. “Ik vond het belangrijk om aan deze sportieve ambitie een sociaal engagement te koppelen. Daarom heb ik in het laatste traject de Euro City Run verbonden met drie sociale doelen De Rode Lopers, CAW Zuid-West-Vlaanderen en Streekfonds West-Vlaanderen die me nauw aan het hart liggen, om dan daar de cheque te kunnen overhandigen.”

Naar 82 kilo

Geert is vroeger altijd sportief geweest vanaf zijn vijf jaar was hij lid van een voetbalclub en beschikte over een basisconditie, maar had lopen op zich nooit als een afzonderlijke discipline beoefend. Toen hij in 2002 een artikel las in het magazine Knack over de Managers Marathon Club (MMC), over een groep ondernemers die samen marathons loopt, begon het idee te groeien om deze sportieve uitdaging aan te gaan. “Wat me zo aansprak, was de doorzetting en opoffering die een marathon lopen vraagt. Het klonk heel impressionant en ik was gebeten om ook eens een marathon te lopen in mijn leven. Ik nam contact op met bestuurslid Wilfried Silon om af te spreken voor meer informatie”, vertelt Geert.

Maar de eerste ontmoeting in Gent verliep niet zoals verwacht. Toen Wilfried binnenkwam en Geert – die toen een kleine honderd kilo woog – zag, uitte hij meteen zijn verontwaardiging. “Ik herinner me nog zijn eerste woorden ‘Jij bent toch Malysse niet? Hoeveel weeg jij?’. Na mijn verbouwereerd antwoord wou hij terug beschikken, maar met eenzelfde intensiteit antwoordde ik dat ik niet helemaal van Roeselare was gekomen om te horen dat het niet zou gaan, maar was gekomen om te horen wat ik moet doen om te slagen. Hij leek toch even te schrikken toen ik even fel uit de hoek kwam”, glimlacht Geert.

Wie is Geert Malysse? Geert Malysse (53) is geboren en getogen in het Kortrijkse. In 2000 liep hij zijn huidige echtgenote Sylvie Goddeeris tegen het lijf en verhuisde naar Roeselare. Daar woont het koppel met hun twee kinderen Arthur en Julie.Na het middelbaar studeerde Geert Toegepaste Economische Wetenschappen in Brussel en Leuven. Hij behaalde zijn diploma eind 1991.Geert was bij de voorlaatste lichting van zij die een legerdienst moesten vervullen. Vanaf 1993 ging hij aan de slag in het familiebedrijf Malysse-Sterima waar hij verschillende afdelingen heeft doorlopen. Samen met zijn nicht, neef en een viertal andere personen nam hij met het ruimere managementteam de leiding van het bedrijf over in 2004 waarbij elk bestuurslid verantwoordelijk is voor hun domein.

Wilfried vertelde hem vervolgens dat ze opnieuw konden afspreken als hij 82 kilo of minder woog. Alles daarboven en Geert mocht de begeleiding van MMC vergeten. “Ik dacht ‘amai, het gaat er waarschijnlijk gezellig aan toe daar op die marathonclub (lacht). Het was een korte afspraak en het was onmiddellijk duidelijk waar het op stond. De eerste uitdaging: bijna 20 kilo afvallen. Eenmaal thuis maakte ik met mijn vrouw een duidelijke afspraak: minder, geen chips of bier en light, light, light”, vertelt Geert. Negen maanden later zat hij effectief op 82 kilo en stond hij op de weegschaal van Wilfried. De onderlinge relatie was intussen verbeterd.

“Hij legde me ook uit dat zijn harde, misschien zelfs onbeschofte, aanpak bedoeld was om aan te voelen hoe groot de motivatie en doorzetting is.” Wilfried wil geen tijd verliezen aan mensen waarvan uiteindelijk maar 10 procent tot aan een marathon komt. Wat uiteindelijk de bedoeling is van de MMC. “Hij was niet per se geschrokken van mijn gewicht”, gaat Geert verder. “Dat komt hij elke dag tegen, maar Wilfried wou weten hoe groot de goesting was om er iets aan te doen. Vandaag zijn we goede vrienden en lachen we soms nog met het voorval.”

De smaak te pakken

Na een intense voorbereiding ging de club met een 25 lopers, waaronder Geert, naar de marathon in New York in 2004, ‘de moeder der marathons’. Geert had de smaak te pakken en aangezien hij nu toch lid was van MMC volbracht hij in de loop der jaren alle ‘Marathon Majors’ (New York, Boston, Chicago, Londen, Berlijn en Tokyo). “Toen speelde een nieuw idee in mijn hoofd met een volgend doel: waarom niet proberen in elk van de 28 landen die tot de Europese Unie behoren een marathon af te werken? Ik had toen al zes à zeven Europese landen afgevinkt.”

Vanaf 2015 begon het idee te rijpen en begon Geert in versneld tempo marathons af te werken om tot die 28 te komen. Een doel die hij recent succesvol heeft volbracht door op 24 april in het Krakau (Polen) en op 15 mei in Riga (Letland) de marathons te lopen. Een geslaagde missie die hij aan een goed doel wou koppelen met als hoogtepunt de marathon in Brussel op 2 oktober. “Ik wil iets terugdoen voor de maatschappij”, legt hij zijn motivatie uit. “Aangezien ik zetel in de Raad van Bestuur van het Centrum Algemeen Welzijnswerk Kortrijk is dat één van de goede doelen die ik steun. De andere twee zijn De Rode Lopers, die lopen en strijden tegen kanker, en het Streekfonds West-Vlaanderen, dat het maatschappelijk engagement in onze regio wil versterken.”