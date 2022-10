Finale Movement Running Criterium werd mega succes dankzij team OLVO Gerstraat

Het hele team van OLVO Gerststraat, van directeur tot personeel en leerlingen, hebben zich vrijdagavond dubbel ingezet om van de finale van het Movement Running Criterium een mega succes te maken. Er waren niet alleen meer dan 300 deelnemers maar de organisatie was top met veel sportieve en muzikale ambiance, zowel voor de lopers als voor het talrijk opgekomen publiek.

De leerlingen van het OLV-college en ook andere scholen namen massaal deel aan de jeugdlopen, één of twee ronden, 500m of 1.000m, met aankomst in de overdekte speelplaats waar de fanfare voor leuke muziek zorgde. Er waren meer dan 150 deelnemers aan de jeugdlopen.

Om 19u. gingen de prestatielopen van start, ook met meer dan 150 deelnemers voor de 6 of de 9km. De start werd gegeven in de Gerststraat en er was een grote publieke belangstelling van supporters en buren.

Op de korte afstand ging de zege bij de dames naar Cindy Vanlerberghe uit Blankenberge, die ook eindlaureate werd van het criterium (8 wedstrijden). Bij de heren liep Bruggeling Ewout Duchy als eerste over de streep, voor Oostendenaar Olivier Weerbrouck, de eindwinnaar bij de mannen op de korte afstand.

Op de lange afstand, 9km, ging de zege bij de dames naar Sophie Musschoot (Brugge), die tegelijk de eindzege van het criterium pakt. Ook bij de heren sloeg Nicolai Allegaert uit Aartrijke een dubbelslag, vierde zege én eindzege in het Movement Criterium 22.

Directeur van OLVO Gerstraat, Stijn Storme, en organisator Nick Vanhaecke, van het Movement Running Criterium waren bijzonder tevreden met het groot succes van de finale. Voor 2023 zijn er nog geen nieuwe afspraken gemaakt maar er wordt aan gewerkt om een tweede editie van Movement Running Criterium te laten doorgaan.