Al 400 voorinschrijvingen voor Waregemse Kerstloop

Op zondag 4 december vindt voor de 17de keer de Kerstloop plaats. Een van de trekpleisters is Waregemnaar Hans Omey die voor zijn 13de zege gaat op deze stratenloop.

Meer dan 400 voorinschrijvingen staan er op de teller van de 17de editie van de Kerstloop in wijk ‘De Biest’. “En daar zijn we al heel tevreden mee”, vertelt organisator Vincent Baert. “We bijten de spits traditioneel af met onze jeugdlopen om 13.30 uur. Daarvoor werken we vanaf dit jaar samen met Vrije Basisschool Biest-Jager om meer jeugd aan de start te krijgen. En dit werpt al zijn vruchten af met meer dan 50 voorinschrijvingen.”

“Een uur later krijgen we de Ereprijs Kantoor Logghe (Beobank) & Verzekeringsmakelaar Winsurances over 4,3 km. Daarvoor is het uitkijken naar het duel tussen Hans Omey en Vinnie Van Puyvelde, de winnaar van de 9,7 km vorig jaar. Omey gaat hier voor zijn 13de eindzege. Om 15.30 uur is er de afsluitende Matcars-run over 9,7 km. Daar is Cedric Vandeputte van de The Yellow Armada de grote favoriet.

“We hopen de kaap van 500 deelnemers te ronden. Het is niet makkelijk om naast mijn druk leven deze wedstrijd te organiseren. Er komt heel veel bij kijken, maar ik doe het nog altijd met hart en ziel”, besluit Vincent Baert, ex-Belgisch kampioen veldlopen bij de jeugd.

(ELD)