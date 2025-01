Zeilster Emma Plasschaert (31) heeft een nieuwe coach

Wind en Watersport Vlaanderen (WWSV) heeft nieuwe coaches aangesteld voor de Olympische zeilteams. Na moeilijke Olympische Spelen doet Emma Plasschaert (31) als tweevoudige wereldkampioene verder met de ervaren Noor Thomas Guttormsen.

De Oostendse heeft na de Spelen haar prioriteiten herbekeken en besloten haar sportieve carrière voort te zetten. Haar belangrijkste piekmoment in 2025 wordt het Europees Kampioenschap in Marstrand, Zweden. “De focus ligt op het terugkrijgen van het gevoel in de ILCA, het ontdekken van een nieuwe stijl van wedstrijdzeilen en zo terug in het Olympisch circuit glijden”, aldus Plasschaert.

Naar nieuwe hoogtes

Met de Brit Alain Sign krijgen Europese kampioenes Isaura Maenhout en Anouk Geurts in de 49er FX-klasse eveneens een nieuwe coach. “We zijn verheugd om onze nieuwe olympische campagne te starten met frisse energie en vastberadenheid. Met een nieuwe coach die zowel expertise als een geweldige persoonlijkheid meebrengt, wordt deze reis nog spannender. We zijn ervan overtuigd dat de begeleiding van onze coach ons naar nieuwe hoogtes zal brengen, terwijl het proces leuk en boeiend blijft.” (ACR)