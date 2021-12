Wout Louagie wordt 79ste op EK veldlopen in Dublin

Wout Louagie (18) beleefde zondag zijn internationale vuurdoop tijdens het EK veldlopen in Dublin. De Bruggeling werd van bij de start overdonderd door het internationale geweld en kwam nooit in het stuk voor. Hij finishte uiteindelijk op een 79ste plaats.

Het parcours in Dublin lag er goed beloopbaar bij, maar er waren een aantal heel pittige heuvels, die de wedstrijd bijzonder zwaar maakten. Louagie is nochtans een loper die goed tot zijn recht komt op zware omlopen, maar vandaag kwam hij nooit in zijn goeie ritme.

“De start was nog redelijk goed, maar daarna ging het zeer moeizaam. Vooral in de heuvelzone stond ik naar mijn gevoel compleet stil. Er liepen me steeds tientallen atleten voorbij.” Na drie van de vier rondes liep de atleet van Olympic Brugge in 81ste stelling.

Leerschool

In het slot van de wedstrijd maakte hij nog twee plaatsen goed om in zijn eerst Europees kampioenschap te finishen als 79ste. “De laatste ronde ging het nog wel, maar uiteindelijk is het resultaat natuurlijk teleurstellend. Het is een goeie leerschool en als ervaring is het super, maar hopelijk komt er volgend jaar een vervolg en kan ik dan een beter resultaat laten noteren”, besluit hij.

Naast Louagie namen nog drie andere landgenoten deel bij de junioren. Noah Konteh was de beste met een mooie 18de plaats. Mathis Lievens en Kobe Van Rie finishten respectievelijk op plaats 48 en 90.

(GD)