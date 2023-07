Wereldrecord Matthieu Bonne nu ook officieel erkend door Guinness World Records: “Vereerd en dankbaar”

Guinness World Records heeft het wereldrecord van Matthieu Bonne officieel erkend. De Bredenaar fietste in maart 3.619 kilometer in één week, meteen goed voor het wereldrecord ‘langste afstand fietsen in 7 dagen’.

Ultrasporter Matthieu Bonne maakt op Facebook bekend dat zowel Guinness World Records als World Ultra-Cycling Association zijn wereldrecord officieel erkend hebben. “Ik ben vereerd en dankbaar”, luidt het.

“Als ik terug in de tijd kon gaan, helemaal naar mijn kindertijd, en je had me gevraagd wat ik later met mijn leven wilde doen, dan had ik je een lijst met tien verschillende dingen gegeven en ‘wereldrecords najagen’ zou nooit op die lijst gestaan hebben. Maar daar gaat het om. Het leven is gek en onvoorspelbaar.”

Bonne verbrak het record op 27 maart. Hij klokte toen na een fietstocht van 7 dagen in het Amerikaanse Arizona af op 3.619,72 kilometer. 29,72 kilometer meer dan het vorige record. Zijn recordhonger is echter nog niet gestild. “Over exact zes weken heb ik de kans een nieuw wereldrecord te vestigen”, klinkt het mysterieus.