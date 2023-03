Matthieu Bonne heeft wereldrecord te pakken: Bredenaar fietst 3.619 kilometer in 7 dagen

Het is hem gelukt. Ultrasporter Matthieu Bonne heeft in Arizona met 3.619,72 kilomter op de teller het wereldrecord afstand fietsen op 7 dagen tijd verbroken. Hij fietste 29,72 kilometer meer dan het vorige record.

In Arizona heeft Matthieu omstreeks 8 uur onze tijd al het wereldrecord van 3.590 kilometer verbroken. Netjes binnen de tijd, want hij had tijd tot 9 uur onze tijd om het record te pakken. Het vele afzien van de afgelopen dagen heeft dus wel degelijk opgeleverd. Hij fietste gemiddeld 517 kilometer per dag, in totaal dus een afstand van maar liefst 3.619,72 kilometer.