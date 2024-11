Vader Jan (73) en zoon Pieterjan (40) finishen marathon in Athene: “Samen over de eindmeet komen, was fantastisch”

Jan De Mulder, binnenkort 74 jaar, en zijn zoon Pieterjan, beiden uit Knokke-Heist, liepen zondag in Athene de moeder van alle marathons, bekend omwille van zijn oorsprong in de Oude Griekse geschiedenis. “Finishen met mijn zoon in het marmeren Olympisch stadion van de eerste Spelen in 1896 was best emotioneel.”

Na zijn studies rechten was Jan gedurende 35 jaar jurist-medewerker in een notariskantoor aan de kust. In 2009 volgde een carrièreswitch. Met zijn echtgenote kocht hij een driesterrenhotel in het hartje van de Provence, la Bastide de Boulbon, en maakten ze er een viersterren van. In 2016 werd het hotel door Tripadvisor verkozen tot meest romantische hotel in Frankrijk. In 2020, Jan werd toen 70 jaar, verkochten zij het hotel en keerden ze terug naar Knokke-Heist.

Laatbloeier

Sportief was Jan een laatbloeier. Tussen 35 en 45 jaar was hij een recreatief tennisser in TC Duinbergen. Tussen 45 en 50 jaar een fervent maar bescheiden catamaranzeiler bij RBSC Duinbergen. Nadien was hij drie jaar een gedreven golfer in de club in Damme. Op zijn 53ste verjaardag ging Jan de uitdaging aan om een marathon te lopen, namelijk in New York. Hij werd lid bij het Deva Marathonteam in Knokke-Heist. “Het zouden tussen juni 2004 (Torhout) en maart 2009 (Treviso) uiteindelijk vijftien marathons worden, met onder meer Rotterdam, Amsterdam, Firenze maar vooral de toen bestaande Five Majors, met in 2005 New York en in 2007 Londen. Beiden net boven de drie uur. Nog in 2007 was er Berlijn, het jaar erna Boston en Chicago. Alle drie onder de drie uur, mede dankzij intensieve intervaltraining bij atletiekclub Sodibrug.”

Het orgelpunt kwam er voor Jan in 2009, op 58-jarige leeftijd, met de marathon in het Italiaanse Treviso waar hij finishte in 2u51’ en daarmee derde werd in de Open Italiaanse Masterkampioenschappen. Vanaf zijn vertrek naar Frankrijk in 2009 tot de verkoop van het hotel in 2020 kwam er een volledige loopinactiviteit. “Bij mijn terugkeer in België, toen ik bijna zeventig jaar was, stelde ik nog twee sportieve doelen: de Athene Marathon, die ik in mijn eerste loopperiode op het laatste ogenblik had moeten annuleren door een overlijden van een familielid, en de Marathon van Tokio, die ondertussen de 6de Abbott Major Marathon was geworden.”

Hartoverbruggingoperatie

Jan had geboekt en was ingeschreven voor beide marathons. Gezien zijn 70 jaar vroeg hij uit voorzorg een maand voor Athene toch een cardiologisch onderzoek. Ofschoon er geen klachten waren, was de diagnose niet goed. Voor de tweede keer zag hij de marathon van Athene uitgesteld worden. “In december 2021 onderging ik een hartoverbruggingoperatie. In mei 2022, na een val met de mountainbike op vakantie, een hersentrauma met schedelboring voor vocht- en bloeddrainage als gevolg. In december 2022 een prostaatkanker operatie…In maart 2023 kon ik terug beginnen lopen.”

In oktober van dat jaar deed Jan zonder specifieke voorbereiding de marathon in Brugge in 4u27′, wat hem het vertrouwen gaf de afstand nog aan te kunnen. In maart van dit jaar was er voor de kustbewoner dan toch de marathon in Tokio, als zesde Major. Hij liep die in 4u01’. “Nu was er dus de Athentic Athens Marathon, in 4u20’. Eindelijk na twee eerdere gedwongen annulaties. Uit de hele wereld liepen 18.000 deelnemers het parcours van 42,195 km met 332 lastige hoogtemeters van het stadje Marathon naar Athene. Op bijna 74-jarige leeftijd samen met mijn zoon Pieterjan deze marathon te mogen lopen maakte veel emoties los.”

Vader-zoon

Zoon Pieterjan (40), notaris van beroep, is zelf een fervent multi-sporter en liep onder andere in 2017 de mythische Marathon des Sables. En Jan weet nog niet van ophouden. “Voor eind augustus is de marathon van Sydney al geboekt. Die is recentelijk genomineerd als 7de Abbott Major Marathon.”

Sinds vorig jaar, na bijna 20 jaar, zeilt Jan terug met zijn catamaran op zee en is hij nog altijd een gedreven lid van het Deva Marathon Team Knokke-Heist, waar sommigen hem terecht ‘the comeback kid’ noemen. (ACR)