Ultraloper Kenneth Brouckmeersch wacht grote uitdagingen: “Ik ga naar Spartathlon om er te finishen”

Kenneth Brouckmeersch behoort tot de negen landgenoten die zijn geselecteerd voor de Spartathlon 2022, een ultra-uithoudingstest van 246 kilometer die Athene met Sparta verbindt. “De moeilijkheid is dat je voor een bepaalde tijd de 56 controlepunten dient te bereiken. Geraak je er niet, moet je uit de wedstrijd stappen.”

De Spartathlon is een historische supermarathon die elk jaar in Griekenland plaatsvindt en die vooral een historische achtergrond kent. Op 30 september en 1 oktober krijgen de deelnemers 36 uur om de afstand van 246 kilometer te overbruggen. “In andere ultralopen krijg je veel tijd, kun je eventueel onderweg eens een dutje doen. In Griekenland is het starten en zonder aarzelen proberen te finishen”, weet Kenneth die aan zijn selectie kwam via een loting.

“Je kan als man in 24 uur minstens 180 km lopen of 100 Miles of 160 km volbrengen in 21 uur. Dat laatste is mij gelukt, tijdens de The Bello Gallico in Oud-Heverlee en zo ging mijn naam totaal onverwacht in de pot. Die loting is echt wel oldskool. En dan moet je puur geluk hebben dat je erbij bent.”

Topsportstatuut bij defensie

Kenneth had in het verleden een topsportstatuut C binnen defensie in Leopoldsburg, als deelnemer aan de militaire vijfkamp met onder andere hinderniszwemmen en -lopen, schieten, granaatwerpen.

“Ik moest daar dagelijks voor trainen. Maar ik bleef er niet. Omdat mijn overplaatsing naar Lombardsijde op zich liet wachten, keerde ik terug naar Bredene. Mijn gewicht nam toe, tot bijna honderd kilogram, en ik vond dat er iets moest gebeuren. Ik ben opnieuw beginnen lopen en ben zo rustig alles beginnen heropbouwen. Ondertussen ben ik vijf, zes jaar opnieuw bezig. Zeer intensief met de focus op ultralopen.”

Als je 24 uur aan één stuk bezig bent, kun je wel eens een powernap gebruiken

Dat gebeurt onder leiding van Benny Fisher, als zijn enige coach. Kenneths echtgenote is een personal coach en geeft zo ook aan haar echtgenoot het nodige voedingsadvies.

Titels of ereplaatsen heeft de Bredenaar tijdens zijn extreme loopwedstrijden nog niet, maar de ambitie is er wel, want lopen doet hij dagelijks. En hoe? Zelfs zijn lunchpauze tijdens het werk vult hij met een afstand van 10 km.

Buitenlandse stages zijn er niet voor Kenneth. “Hier aan de kust zijn er locaties genoeg, zij het richting binnenland naar Brugge of naar Blankenberge en De Haan. Oostende niet, dat zijn te weinig rechte stukken”, vindt de ultraloper.

M&M Backyard Ultra

Soms vormen zijn wedstrijden een avontuur waar er soms een tent voor nodig is, zoals volgend weekend in en rond centrum Sint-Amandus in Beernem voor de M&M Backyard Ultra. Een concept van Marathon and More Belgium dat overgewaaid is vanuit de Verenigde Staten.

“Als je 24 uur aan één stuk bezig bent, kun je wel eens een powernap gebruiken. In Beernem wil ik zo’n 300 km halen. Elk uur een rondje van 6,7 km doen tot er één iemand als winnaar overblijft.”

Wie is Kenneth Brouckmeersch? Leeftijd: 40 Woonplaats: Bredene Echtgenote: Joyce Vanbesien Kinderen: Emely (en Niels) Beroep: Elektricien bij de gemeente Bredene Sport: ultralopen Club: Hermes Club Oostende, waar hij een VAL-nummer heeft en Team Fisher Coach: Benny Fisher Palmares: Deelnemer aan de Marathon Des Sables in 2021 en The Bello Gallico, een ultratrail van 160 km Komende wedstrijden: in voorbereiding van de Spartathlon is dat dit weekend de marathon in Rotterdam, de M&M Backyard Ultra in Beernem in het paasweekend en het BK 100 km lopen in Zwevezele in juni

Die wedstrijd geldt voor Kenneth om een plaats te verdienen binnen het nationale team. “Als je minimum 35 uur bereikt, maak je kans om in Team Belgium te geraken. Ons land is momenteel in dat concept wereldkampioen. In oktober is er dus een titel te verdedigen, zij het wellicht zonder mij. Drie weken ervoor is er immers de Spartathlon.”

Kenneth trekt naar Griekenland met een mindset om er te finishen. Als dat is gelukt kijkt hij richting zijn volgende uitdaging: de Badwater Ultramarathon, ook wel eens de zwaarste hardloopwedstrijd ter wereld genoemd, in Death Valley in Californië. Er is daar nog geen enkele Belg gefinisht.

(Alain Creytens)