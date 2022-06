Tyco Van der Schueren (8) houdt van kickboksen: “Voor hem de ideale uitlaatklep”

Tyco Van der Schueren (8) is fier als een pauw op zijn gele gordel in het kickboksen. Voor de leek: het is een vechtsport waarbij handen én benen mogen ingezet worden. Tyco woont met zijn ouders David Van der Schueren en Charisse Ryde in de Kruisbergstraat in Kruiskerke en gaat naar school in De Linde in Doomkerke.

“Voor hij begon met kickboksen, voetbalde hij wat, maar dat was niet echt zijn ding”, aldus zijn ouders. “Dat merkten we al vroeg en vorig jaar lieten we hem aansluiten bij de Wingense club Kick West Boxing Team. Tyco is nogal energiek en heeft symptomen van ADHD. Na advies zochten we een actievere sport. Om zich beter te kunnen uitleven en ook om respect te krijgen en te hanteren.”

“Bij de eerste kennismaking daar kregen we drie proeflessen en dat sloeg meteen aan. Nu traint hij elke dinsdag en donderdag een vol uur in de club. Na 30 beurten ontving hij de gele gordel en nu gaat hij enthousiast door voor de volgende stap, de oranje band. Vanaf 14 jaar treden de sporters in competities aan. We kozen voor deze sport omdat het een ideale uitlaatklep is. Hij kan zijn energie ventileren, op een speelse manier ook.”

Mijn ouders steunen en begeleiden me volledig

Tyco doet het enorm graag en thuis blijft hij intens oefenen op de boksbal. “Ik ben heel blij dat we goede leraars-monitoren hebben, zoals Dominique, Bart en de anderen. Voor deze sport is het vooral kwestie van stevig en slim verdedigen, goed en snel stappen, in optimale conditie verkeren, lenig zijn en snel reageren op acties van de rivaal. Souplesse kan ik bijschaven, hier thuis en in groep en onder begeleiding in de club in Wingene. Het is voor mij een grote steun dat mijn ouders van deze discipline houden. Dat ze me maximaal steunden en begeleiden om deze sport te doen”, aldus de jonge atleet. (RV)