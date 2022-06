Tweedaagse trial met veel spektakel op Hille Zuid in Zwevezele

De Torhoutse motorsportvereniging KAMCE organiseert op zaterdag 25 en zondag 26 juni een trial op industriezone Hille-Zuid 14 in Zwevezele. De wedstrijden tellen mee voor het open trialkampioenschap van West- Vlaanderen 2022. Er worden meer dan 50 piloten verwacht.

“De terreinen van grondwerken Luc Jacobs zullen ook dit keer dienst doen om er de trial te laten plaatsvinden en hij stelt zijn graafmachines ter beschikking om er een mooi parcours van te maken”, vertelt voorzitter Philippe Damiens. “Het parcours spreekt enorm aan bij tal van Vlaamse motorrijders en wij verwachten een 50-tal piloten. Het parcours wordt opgebouwd door Gery Vande Vyvere die al enige ervaring heeft binnen de trial met een Europees kampioenstitel op zijn naam.”

Plaatselijke rijders

“We verwelkomen graag onze plaatselijke rijders. Jitse Den Baes is onze lokale rijder en zijn vader Jurgen Den Baes is al jaren sponsor van de trial en ook verzot op motoren. Johan Loeys is een ervaren piloot die zich niet laat afschrikken van een uitdagend parcours. Johan behaalde al enkele kampioenstitels. Djarno Brauwers zal ook van de partij zijn, en is zeker geen onbekende. Hij is actief bij KAMCE Torhout.”

Zowel op zaterdag 25 juni en zondag 26 juni starten de wedstrijden om 11 uur en de wedstrijden tellen mee voor het open trial kampioenschap van West-Vlaanderen 2022. Er zijn vier rondes met acht verschillende zones voorzien. Het einde is voorzien rond 16.30 uur. “De trial is een behendigheidswedstrijd waar punten mee te verdienen zijn. De piloten volgen het parcours met hindernissen en mogen de grond met hun voeten niet aanraken. De piloot moet dus over een goed evenwicht beschikken. Wanneer de piloot de grond toch raakt, krijgt hij een strafpunt. De deelnemer met de minste strafpunten wordt uiteindelijk de winnaar.” Op het terrein zal een drankbar aanwezig zijn en is er mogelijkheid om iets te eten. De toegang is volledig gratis.” (NS)