Twee keer feest bij KBC Male

Zaterdag werden de krachtbalfinales georganiseerd. Gastclub KRB Jabbeke kon rekenen op een team van 70 vrijwilligers die een perfecte organisatie op poten gezet had.

Bij de vrouwen stonden kampioen Baasrode en bekerhouder Sint-Michiels voor een vierde keer dit seizoen tegenover elkaar. In de competitie versloegen de Oost-Vlamingen de Bruggelingen tweemaal met het kleinste verschil zodat het moeilijk was om de favoriet aan te duiden. De bezoekers begonnen echter heel snedig aan de wedstrijd en liepen een vijftal punten uit. Vooral speelster van het jaar Lien Supply scoorde van werkelijk overal. In de tweede helft bleef de kampioen secuur krachtbal brengen waardoor het dan ook oververdiend won met 17-24.

Tactisch plan

Bij de mannen stonden kampioen Sint-Michiels en eerste achtervolger Male tegenover elkaar. De ongeslagen kampioen was de te kloppen ploeg. De Male coach Timothy Compernolle had een sterk tactisch plan klaar dat ook perfect werd uitgevoerd door zijn jonge spelers. Sint-Michiels, bekend om haar sterke defensie, kende een mindere dag, mede door een sterke tegenstander. Beloftevolle jongere Kobe Sevenhant was de geseling voor de broers Timmerman, waardoor Male maar liefst een zevenpuntenkloof kon uitbouwen.

Sint-Michiels kwam tot op vier punten terug, maar een sterke Jonas Compernolle hield zijn defensie goed gesloten. In de slotfase mocht good-old Louis Tourlamain de aanval versterken en scoorde onmiddellijk een hole-in-one. Male won dan ook verdiend met 23-17 en heeft zo nog een mooie prijs te pakken.

Speler van het jaar

Aanvullend werden ook de individuele prijzen uitgereikt. Beloftevolle speelster werd Celesta Strubbe, die zichzelf mocht opvolgen. Ze haalde het van Jasmien Vandenbruwaene (Sint-Michiels) en Amber Vandenberghe (Buggenhout).

Kobe Sevenhant (Male) werd beloftevolle jongere, en dit voor ploeggenoot Wiebe Ceulemans en Kobe Verhelst (Koekelare). Bij de vrouwen won Lien Supply (Baasrode) voor Hanne Stevens (Buggenhout). Ellen Bosma (Male) werd derde. Bij de mannen won Tomas Vandamme (Jabbeke) voor Jason De Vooght en Hannes Timmerman (beiden Sint-Michiels).