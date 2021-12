Turnster Evi Milh en roeier Marlon Colpaert sportvrouw en -man van 2021: “Kers op de taart na harde werk”

Gymnaste Evi Milh (21) en roeier Marlon Colpart (21) zijn tijdens het Feest van de Oostendse Sport in CC De Grote Post tot respectievelijk sportvrouw en -man van het jaar gekozen. Voor beiden de kers op de taart na een jaar vol sportieve uitdagingen.

Evi Milh sleepte brons in de wacht tijdens de teamfinale tumbling op het Europees kampioenschap in Sotsji.

“Ik heb het geluk gehad dat ik tijdens de coronacrisis mocht blijven trainen omdat ik de EK-selectie had gehaald”, zegt de gymnaste. “Met het meisjesteam werden we derde en dat was uitzonderlijk, want het was van 1993 geleden dat een meisjesteam bij de senioren iets had gewonnen. Individueel werd ik zesde. Op zich een hele goede prestatie, want het was mijn eerste deelname bij de senioren.”

Marlon Colpaert bekroonde in 2020 een sterk jaareinde met een Europese titel en twee Belgische titels. In 2021 veroverde hij, samen met Tibo Vyvey, brons op het WK U23 in het Tsjechische Racice.

“De afgelopen twee jaar waren voor mij topjaren”, zegt Marlon. “Bij de -23 heb ik bereikt wat ik wou bereiken, denk ik. Ons doel was een medaille op zowel het WK als het EK, en daarin zijn we geslaagd. Het is een hele opluchting dat we aan de verwachtingen konden voldoen. Welke medaille de leukste was? Een gouden medaille klinkt natuurlijk leuker dan een bronzen medaille, maar eigenlijk ben ik met allebei heel erg blij.”

Elk jaar beter

Wat brengt de toekomst voor beide topsporters?

“Ik had vorige week nog een wedstrijd”, zegt Evi. “Nu is het even wat minder druk, maar daarin zal snel verandering komen. Binnenkort begin ik te trainen voor het volgende Europees Kampioenschap, om een selectie af te dwingen. Het EK wordt volgend jaar in Rimini in Italië gehouden. De droom is om daar opnieuw met een team te staan en uiteraard doen we mee voor de medailles. We hopen het bij de individuele finale nog beter te doen. Het is ook de bedoeling dat je elk jaar beter doet, niet?”

“Ik ga dit jaar naar het eliteniveau en dat is best wel een grote stap”, zegt Marlon. “Mensen die het bij de U23 goed doen, doen het meestal ook niet slecht bij de elite. Toch is er nog een groot verschil. Het wordt uitkijken op welk niveau ik sta, bij de allerbesten. Hopelijk mag ik naar het EK of het WK. Het hangt uiteraard allemaal af van de selectiewedstrijden. Voor de verre toekomst is een deelname aan de Olympische Spelen het ultieme doel.”

Vereerd

Beide topsporters zijn erg blij met hun verkiezing tot sportman en -vrouw van het jaar.

“Ik ben zeer vereerd”, is Evi duidelijk. “Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik uiteindelijk zou winnen, want de andere twee genomineerde meisjes (Fran Vanhoutte (skeeleren) en Helena Ponette (atletiek, 400 meter), red.) zijn allebei toppers. Dat ik uit deze drie gekozen word, is de kers op de taart, na het harde werk van de afgelopen jaren.”

“Ook ik had het niet verwacht”, aldus Marlon. “Ik vond het al uitzonderlijk dat ik naast jetskiër Quinten Bossche en hoogspringer Giebe Algoet genomineerd werd. Als je weet dat Quinten Bossche alles heeft bereikt in zijn carrière wat hij maar kon bereiken, dan weet je dat het moeilijk wordt om boven hem verkozen te worden. Ik ben hier echt zeer blij mee.”

Jongeren en teams

In de categorie voor beste jeugdsporter werd de trofee uitgereikt aan gymnast Brent Deklerck van WIK Oostende, voor een zilveren plak op het EK dubbele minitrampoline in het Russische Sotsji, en aan KRNSO-roeister Astrid Van Roy, voor haar overwinningen in de Coupe de la Jeunesse in de dubbeltwee en in de nationale trials. Als jeugdploeg werd jeugdvoetbalploeg Fusion U17 verkozen. BC Filou Oostende – dat in juni zijn tiende landstitel binnenhaalde – werd verkozen tot sportploeg van het jaar bij de volwassenen.