Triatleet Vincent De Cleer richting WK in Hawaï: “Nu volop revalideren na gescheurde achillespees”

Triatleet Vincent De Cleer kon zich in augustus 2021 kwalificeren voor het WK in Hawaï. Hij hoopt komende zomer nog aan twee Ironmans mee te doen. Maar een kwalijke blessure gooit zijn plannen in de war.

Het Ironman Wereldkampioenschap is een evenement waar elke triatleet van droomt. De race, die doorgaans wordt gehouden in Kailu-Kona, aan de westkust van het eiland Hawaï, brengt de allerbeste langeafstand-triatleten van alle leeftijden ter wereld samen om te strijden om de felbegeerde titel.

Hamstringblessure

Vanwege de COVID-pandemie vond het laatste WK plaats in oktober 2019. Na een reeks uitstel en datumwijzigingen zullen er dit jaar feitelijk twee Ironman Wereldkampioenschappen plaatsvinden. De uitgestelde editie van oktober 2021 vindt plaats in St. George, Utah op 7 mei. De race zal dan uiteindelijk terugkeren naar Hawaï in oktober van dit jaar.

Aan dit WK hoopt Vincent De Cleer deel te nemen, nadat hij zich hiervoor in augustus vorig jaar, ondanks een eerdere hamstringblessure die hij opliep in Maastricht, net kon kwalificeren tijdens de Ironman in Kopenhagen. In diezelfde maand zal de triatleet nog eens deelnemen aan de Worlds 70.3, de halve afstand in St. George.

“Dat zijn in een maand mijn twee grote doelstellingen voor dit jaar. Ik had er meerdere en wilde nog de volledige afstand doen in het Zwitserse Thun in juli en in Tallin in Estland, een maand later. Maar die ga ik wellicht moeten afzeggen. Mijn plannen zijn serieus in de war gestuurd. Eind november heb ik nog eens geprobeerd om te basketten, met de Avanti Legends, maar mijn achillespees is volledig gescheurd.”

Gezond finishen

Vincent De Cleer (56) uit Varsenare is van opleiding leraar LO en werkt in de farmaceutische industrie. De triatleet heeft een verleden als basketbalspeler bij Wytewa Roeselare en de Oostkampse Merels en moet nu dus in de eerste plaats revalideren voor hij opnieuw volop kan trainen.

“Zo’n herstel duurt lang, maar alles verloopt volgens schema. Ik ben opnieuw begonnen met zwemmen, aquajogging, fitness, op de hometrainer. Er is ook kiné, maar ik weet nu al dat ik voor april niet zal kunnen of mogen lopen. Dit zorgt er dan voor dat ik nog een maand of zes heb om dit richting de twee wedstrijden in oktober op niveau te brengen.”

“Normaal is dit zeker haalbaar, maar ik vermoed dat die Ironmans deze zomer er niet zullen inzitten. Het is nu afwachten hoe de revalidatie verder verloopt. In de eerste plaats wil ik nu gezond finishen, maar het kan dat ik mijn doelstelling binnen twee maanden moet of kan bijstellen. Ik ga het moeten doen met de omstandigheden die er dan zijn.”

