Topper tussen HBC Izegem en Pelt: “Ideale combo van jeugd en ervaring”

Momenteel staan de dames Liga van HBC Izegem aan de leiding, maar er staan nog vier topmatchen te wachten. Twee keer tegen Pelt en twee keer tegen Kortessem. Komend weekend staat de eerste confrontatie met Pelt op het programma.

“Tegen Pelt verwacht ik een zeer spannende match die alle kanten op kan gaan”, opent de 23-jarige linker opbouwer Sofie Derijcke uit Kortrijk. “We hebben nog niet tegen elkaar gespeeld, dus ik ben zeer benieuwd hoe ze zullen spelen. Je kan wel vergelijken met hoe ze gespeeld hebben tegen andere tegenstanders die wij wel kennen, maar meer dan cijfers op het scherm kunnen we er jammer genoeg niet uithalen. Ik denk wel dat wij zeker een kans maken op het kampioenschap. We zijn een jonge ploeg met een paar meer ervaren spelers, wat in mijn ogen de ideale combo is. We strijden iedere match voor de winst, maar blijven er wel plezier aan beleven, wat uiterst belangrijk is in de sport, natuurlijk. Zolang we ons eigen spel blijven spelen en elkaar steunen op en naast het veld, hou ik alles voor mogelijk.”

Uitslagen

“Ik denk dat de ambitie in de ploeg meegegroeid is met het verloop van het seizoen. Het was een vreemde start aangezien we al een jaar geen wedstrijden meer gespeeld hadden en niet goed wisten hoe ver de tegenstanders stonden na deze lange pauze. Nu het seizoen volop in de loop is willen we echt strijden voor het kampioenschap. De uitslagen van de komende matchen zullen daarin doorslaggevend zijn. We zullen echt moeten strijden voor het behoud van onze plaats in de competitie. Het beloven gewaagde matchen te worden, maar wij hebben alvast enorm veel zin om de strijd aan te gaan en onszelf te bewijzen. Zolang we alles uit onszelf halen, mogen we tevreden zijn met wat de uitslag ook wordt”, besluit Sofie Derijcke. (RV)

Zaterdag 26 februari om 16 uur: Sporting Pelt HBC Izegem.