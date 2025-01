Tjardo Vanhuyse bokst zaterdag voor eigen publiek in Ingelmunster: “Nooit gedacht dat drie rondes kampen zo lastig kon zijn”

Tjardo Vanhuyse (27) is op het boksgala in Ingelmunster op zaterdag 1 februari aan zijn derde amateurkamp toe. De gewezen voetballer heeft echt zijn gading gevonden in de bokssport. “Maar het is ongelofelijk hoe zwaar een kamp is, al duurt die maar drie ronden.”

Het was door een vriend dat Tjardo, die bij Triplaco in Harelbeke als onderhoudstechnicus werkt, in de bokswereld belandde. “Ik heb lang bij Winkel Sport gevoetbald. Maar het was altijd het idee om na het voetbal eens iets anders te proberen. Een vriend van mij ging boksen in Brugge, ik trok met hem mee en heb eerst een half jaar als recreant getraind. Drie keer per week, ik geloof dat ik geen enkele training heb gemist. Ik wilde ook zo snel mogelijk de techniek onder de knie krijgen, want ik ben natuurlijk al iets ouder. Bij Francesco Leliaert van Boxing For You (B4U) in Brugge kreeg ik alles aangeleerd.”

Die eerste keer…

Ondertussen bokst Tjardo al ruim een jaar, in oktober vorig jaar stond zijn eerste kamp in Koksijde op het programma, in december volgde al een tweede in Brugge. “Mijn eerste kamp won ik, de tweede ging verloren. Voor mijn eerste kamp was ik ook hypernerveus, mijn familie en wat vrienden waren mee. Ik was doodcontent dat ik won en niet afging als een gieter. Want die eerste keer weet je niet echt wat je moet verwachten. Ik heb immers ook de ambitie om voort te doen. Maar eerst moet je je bewijzen in het amateurcircuit. In het begin boks je ook tegen jongens die zelf nog niet veel kampen achter hun naam hebben staan.”

Er meteen invliegen

De tegenstander in Ingelmunster is Bepe Aboka Serrais van BC Bredene. “Ik ken hem niet, maar mijn coach zal wel de nodige info geven. Op basis van zijn voornaamste kenmerken werken we dan een tactiek uit waaraan ik me zoveel mogelijk moet houden. Ik ben zelf linkshandig en dat is geen nadeel in het boksen.”

Tjardo, woont samen met zijn vriendin Chiara Fanara die in de Rozebeeksestraat een eigen kapsalon heeft in een flat in de Winkelsestraat. “Ik train nu vijf keer per week, drie bokstrainingen en eens gaan lopen en gaan zwemmen. Conditioneel voel ik me in orde, veel meer dan toen ik nog voetbalde”, lacht Tjardo, die in de categorie tot 81 kilogram uitkomt. “Maar dat is ook nodig. We boksen maar drie rondes van twee minuten, maar het is ongelofelijk hoe lastig dat is. Bij de amateurs wordt er gezien het beperkte aantal rondes ook nooit afwachtend gebokst, iedereen vliegt er meteen in. Ik probeer wel de controle te krijgen over de kamp.”

Ook in de club amuseert hij zich. “Ik jeun me enorm, het zijn allemaal topgasten daar. Ik zal nu proberen zoveel mogelijk kampen achter mijn naam te krijgen en wie weet kan ik ooit de stap naar het profboksen zetten.” (WVS)